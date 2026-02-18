قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يكشف عن أولى الاستثمارات اليابانية في مشاريع الطاقة والمعادن الأساسية
عباس شومان: المتطاول على والدي رسولنا الكريم لا صلة له بالأزهر
علي جمعة: هلمّوا لاغتنام رمضان.. شهر تُفتح فيه أبواب الجنة وتُصفّد الشياطين
فرق الهلال الأحمر تنتشر على معبر رفح للدفع بقافلة «زاد العزة» 141
وزير الري: تعامل فوري مع أي تعديات على مجرى نهر النيل
بعد ارتفاعه أمس.. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك
زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب قبالة جزر "أمامي - أوشيما" اليابانية
كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان
تراشق بالزجاجات الفارغة.. التحقيق مع سيدة وابنتها تعديا على جارتهما بإمبابة
الرئيس السيسي يتبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء الدول العربية بمناسبة شهر رمضان
مع اقتراب شهر رمضان .. تعرّف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء
هل المرض عُذر شرعي يُبيح جمع الصلاة؟ .. عالم أزهري يُجيب
ديني

عباس شومان: المتطاول على والدي رسولنا الكريم لا صلة له بالأزهر

الدكتور عباس شومان أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف
إيمان طلعت

قال الدكتور عباس شومان، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، في منشور له صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، إن المتطاول على والدي رسولنا الكريم - صلى الله عليه وسلم-لا صلة له بالأزهر وادعاء حصوله على الدكتوراه من جامعة الأزهر  باطل.

واضاف شومان: أن التعرض لـ والدي الرسول بسوء يؤذي مشاعر المسلمين ولذا يجب الكف عنه ومعاقبة فاعله.

واضاف شومان، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ، انه على الكاذبين التوقف عن تحميل كلامي ما لا يحتمله ما هذا الفراغ، والجدل الأجوف غير المفيد؟مالنا ومال والدي الرسول ؟انشغلوا بأنفسكم وبوالديكم واتركوهما لله.

وأشار إلى أن والد ووالدة النبي-صلى الله عليه وسلم- ماتا قبل بعثته بعقود فيكف  يقال إنهما من أهل النار ولم يخالفاه؟ كفاكم إلهاء للناس وانصحوهم بالاستعداد لرمضان.

في سياق متصل.. أفادت مصادر مسؤولة بوزارة الأوقاف بكشف تفاصيل عن الشيخ أشرف فوزي علي، الذي أثار حالة عارمة من الغضب في الشارع ووسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب تداول تصريحات له تضمنت سبًا وتطاولًا غير مقبول في حق أبوي النبي ﷺ.

وقالت مصادر فى الأوقاف، في تصريح لها : إن المذكور ليس إماما معينا بالوزارة، فقد كان يعمل خطيب مكافأة في وقت سابق،.

وبينت أن وزارة الأوقاف كانت قد اتخذت قرارًا حاسمًا تجاهه بإلغاء ترخيص الخطابة الخاص به ومنعه من صعود المنبر منذ أكثر من سنتين، مما يعني أنه لا يحمل أي صفة رسمية أو قانونية للحديث باسم الدين أو الوزارة.

ونوهت أن ما صدر عن الشخص المذكور من إساءات بحق آل بيت النبوة هو تجاوز شخصي لا يمثل المنهج الأزهري أو السياسة الدعوية للوزارة، والتي تتسم بقدسية احترام مقام النبوة وكل ما يتعلق به.

وكانت قد شهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة استنكار واسعة، بعد  تصريحات الشيخ أشرف فوزى، وطالب المتابعون بضرورة محاسبته قانونًا على هذه التصريحات التي وصفت بالصادمة والمستفزة لمشاعر المسلمين في مصر وخارجها.

عباس شومان الأزهر التطاول على والدي الرسول سيدنا النبي

أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي
عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري
طريقة عمل الفول بالدقة
خطوات مهمة على مرضى السكري إتخاذها في اليوم الأول من رمضان
