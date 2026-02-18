عباس شومان: المتطاول على والدي رسولنا الكريم لا صلة له بالأزهر

قال الدكتور عباس شومان ، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، في منشور له صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، إن المتطاول على والدي رسولنا الكريم - صلى الله عليه وسلم-لا صلة له بالأزهر وادعاء حصوله على الدكتوراه من جامعة الأزهر باطل.

واضاف شومان: أن التعرض لـ والدي الرسول بسوء يؤذي مشاعر المسلمين ولذا يجب الكف عنه ومعاقبة فاعله.

واضاف شومان، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ، انه على الكاذبين التوقف عن تحميل كلامي ما لا يحتمله ما هذا الفراغ، والجدل الأجوف غير المفيد؟مالنا ومال والدي الرسول ؟انشغلوا بأنفسكم وبوالديكم واتركوهما لله.

وأشار إلى أن والد ووالدة النبي-صلى الله عليه وسلم- ماتا قبل بعثته بعقود فيكف يقال إنهما من أهل النار ولم يخالفاه؟ كفاكم إلهاء للناس وانصحوهم بالاستعداد لرمضان.

في سياق متصل.. أفادت مصادر مسؤولة بوزارة الأوقاف بكشف تفاصيل عن الشيخ أشرف فوزي علي، الذي أثار حالة عارمة من الغضب في الشارع ووسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب تداول تصريحات له تضمنت سبًا وتطاولًا غير مقبول في حق أبوي النبي ﷺ.

وقالت مصادر فى الأوقاف، في تصريح لها : إن المذكور ليس إماما معينا بالوزارة، فقد كان يعمل خطيب مكافأة في وقت سابق،.

وبينت أن وزارة الأوقاف كانت قد اتخذت قرارًا حاسمًا تجاهه بإلغاء ترخيص الخطابة الخاص به ومنعه من صعود المنبر منذ أكثر من سنتين، مما يعني أنه لا يحمل أي صفة رسمية أو قانونية للحديث باسم الدين أو الوزارة.

ونوهت أن ما صدر عن الشخص المذكور من إساءات بحق آل بيت النبوة هو تجاوز شخصي لا يمثل المنهج الأزهري أو السياسة الدعوية للوزارة، والتي تتسم بقدسية احترام مقام النبوة وكل ما يتعلق به.

وكانت قد شهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة استنكار واسعة، بعد تصريحات الشيخ أشرف فوزى، وطالب المتابعون بضرورة محاسبته قانونًا على هذه التصريحات التي وصفت بالصادمة والمستفزة لمشاعر المسلمين في مصر وخارجها.