رئيس الشيوخ يُهنئ الوزراء الجُدد ويؤكد: تداول المسئولية أساس الديمقراطية وخدمة الوطن هدفنا المشترك
هشام أبو النصر يغادر ديوان عام أسيوط بعد وداع الموظفين متجها إلى القاهرة
«تحيا مصر 1» تدعم سلاسل الإمداد العالمية وتضع مصر مركزًا محوريًا للنقل البحري بالمتوسط
اليوم.. محاكمة 26 متهمًا بإنهاء حياة شخصين خلال خروجهما من حفل زفاف بالبحيرة
تسبب فى وفاة مسن.. القبض على شخص أطلق ألعابا نارية فى حفل زفاف بالسويس
الداخلية تكشف تفاصيل العثور على 4 أجنة بشرية داخل مصرف بالمنيا
مخدرات وسلاح بـ93 مليون جنيه.. مصرع 3 عناصر خطرة فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة
وزير الخارجية: الاتفاق على موقف إفريقي موحد حول الديون خطوة مهمة للتنسيق القاري
قيادات جامعة القاهرة تودع طفلا استمر علاجه 4 شهور بمستشفى أبو الريش
أتلتيكو مدريد يبحث عن استعادة الانتصارات أمام رايو فاليكانو في الليجا
رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم
الداخلية: عطل فني بخط الإنترنت يؤثر جزئيًا على خدمة التحقق البيومتري والمصادقة
ديني

عباس شومان: والدي الرسول ماتا قبل البعثة بعقود فكيف يُقال إنهما من أهل النار؟

الدكتور عباس شومان، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف
إيمان طلعت

قال الدكتور عباس شومان، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن التعرض لـ والدي الرسول بسوء يؤذي مشاعر المسلمين ولذا يجب الكف عنه ومعاقبة فاعله.

واضاف شومان، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ، انه على الكاذبين التوقف عن تحميل كلامي ما لا يحتمله ما هذا الفراغ، والجدل الأجوف غير المفيد؟مالنا ومال والدي الرسول ؟انشغلوا بأنفسكم وبوالديكم واتركوهما لله. 

وأشار إلى أن والد ووالدة النبي-صلى الله عليه وسلم- ماتا قبل بعثته بعقود فيكف  يقال إنهما من أهل النار ولم يخالفاه؟ كفاكم إلهاء للناس وانصحوهم بالاستعداد لرمضان. 

في سياق متصل.. أفادت مصادر مسؤولة بوزارة الأوقاف بكشف تفاصيل عن الشيخ أشرف فوزي علي، الذي أثار حالة عارمة من الغضب في الشارع ووسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب تداول تصريحات له تضمنت سبًا وتطاولًا غير مقبول في حق أبوي النبي ﷺ.

 وقالت مصادر فى الأوقاف، في تصريح لها : إن المذكور ليس إماما معينا بالوزارة، فقد كان يعمل خطيب مكافأة في وقت سابق،.

وبينت أن وزارة الأوقاف كانت قد اتخذت قرارًا حاسمًا تجاهه بإلغاء ترخيص الخطابة الخاص به ومنعه من صعود المنبر منذ أكثر من سنتين، مما يعني أنه لا يحمل أي صفة رسمية أو قانونية للحديث باسم الدين أو الوزارة.

ونوهت أن ما صدر عن الشخص المذكور من إساءات بحق آل بيت النبوة هو تجاوز شخصي لا يمثل المنهج الأزهري أو السياسة الدعوية للوزارة، والتي تتسم بقدسية احترام مقام النبوة وكل ما يتعلق به.

وكانت قد شهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة استنكار واسعة، بعد  تصريحات الشيخ أشرف فوزى، وطالب المتابعون بضرورة محاسبته قانونًا على هذه التصريحات التي وصفت بالصادمة والمستفزة لمشاعر المسلمين في مصر وخارجها.

كشف لغز العثور على أجنة داخل جوال

كشف لغز العثور على جوال به أجنة داخل برطمانات في المنيا .. التفاصيل الكاملة

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

حسام موافي

شائعات كاذبة وغير صحيحة .. حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي

الدكتور حسام موافي

حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي.. تفاصيل

سعر الذهب

أسعار الذهب| سعر عيار 18 اليوم 15-2-2026

حسام موافي

مصادر مُقرّبة من الدكتور حسام موافي: بخير ويمارس عمله بصورة طبيعية

احتفال بخروج إسلام

بالزغاريد.. أهالي قرية ميت عاصم يستقبلون الشاب إسلام بعد واقعة الملابس النسائية لاستعادة كرامته|صور

الزمالك

إشادة خاصة من معتمد جمال بثنائي نادي الزمالك بعد عبور الكونفيدرالية

رئيس القابضة للمياه يتابع مشروعات “حياة كريمة”

رئيس القابضة للمياه : تسريع دخول مشروعات حياة كريمة الخدمة في أسوان

خلال المؤتمر

وزير الاستثمار: الحكومة تركز علي التمويل المستدام ودعم الاقتصاد الأخضر

الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية

الفيومي: نجاح التعديل الوزاري يقاس بتحسن حياة المواطن واستقرار الأسعار

بالصور

منها إطلالة مغربية.. أصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض

اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض
اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض
اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض

جومانا مراد تخطف الأنظار بجمالها في عيد الحب

جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب
جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب
جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

