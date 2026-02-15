قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قيادات جامعة القاهرة تودع طفلا استمر علاجه 4 شهور بمستشفى أبو الريش

حسام الفقي

في مشهد إنساني مؤثر يملأ القلب بالأمل، اجتمعت قيادات جامعة القاهرة والقصر العيني في وداع طفل صغير اسمه محمد، بعد رحلة علاج استمرت أربعة أشهر كاملة داخل مستشفى أبو الريش للأطفال.

اتحجز محمد في مستشفي أبو الريش لا يستطيع الحركة، شلل كامل في كل عضلات جسمه، حتى عضلات التنفس، لا يقدر أن يتنفس وحده. دخل الرعاية المركزة، والأمل معقود على الله ثم على جهود الأطباء والتمريض وكل أفراد الفريق الطبي.

أربعة أشهر من العمل ليل نهار، وفي النهاية خرج محمد ماشيًا على قدميه، يتنفس وحده، وعاد إلى مدرسته وحياته من جديد.

لحظة وداعه لم تكن مجرد وداع لمريض غادر المستشفي..كانت لحظة انتصار للإنسانية، ولرسالة الطب، ولقلوب آمنت أن خدمة المريض شرف ورسالة.

