الأتوبيس الترددي في رمضان.. مواعيد جديدة تغيّر خطط التنقل

الأتوبيس الترددي في رمضان
الأتوبيس الترددي في رمضان
خالد يوسف

كشفت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل الأتوبيس الترددي، عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان، في إطار تنظيم العمل في الشهر الكريم، لضمان عدم التزاحم، وحرص الشركة علي التيسير علي المواطنين خلال شهر رمضان 2026 واستيعاب الكثافات المتوقعة خلال الشهر.

مواعيد جديدة للأتوبيس الترددي في رمضان

أعلنت وزارة النقل، عن تعديل مواعيد تشغيل الأتوبيس الترددي الكهربائي BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل الأتوبيس الترددي، في بيان لها اليوم، أنه تقرر بدء التشغيل اليومي خلال شهر رمضان في تمام الساعة السادسة صباحًا.

مواعيد انطلاق أول رحلة

أكدت الوزارة، أن الشركة المصرية للأتوبيس الترددي قررت أن يبدأ تحرك أول أتوبيس خلال شهر رمضان من محطتي أكاديمية الشرطة ومحطة الإسكندرية الزراعي في تمام الساعة السادسة صباحًا، لتلبية احتياجات الموظفين والطلاب في الساعات الأولى من اليوم.

موعد آخر رحلة يوميًا

أوضحت الوزارة، أن آخر أتوبيس سيغادر من المحطتين نفسيهما في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، بما يضمن استمرار الخدمة على مدار اليوم لتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم، ​واستعداداً لفترات السحور وضمان عودة المواطنين لمنازلهم في وقت متأخر.

أتوبيسات كهربائية وخدمة بمعايير عالمية

يقدم الأتوبيس الترددي أعلى مستويات الخدمة من خلال أحدث أسطول من الأتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة، والتي تم تصنيعها محليًا، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو توطين الصناعة ودعم وسائل النقل الأخضر المستدام.

كما يسهم المشروع في ربط عدد من التقاطعات والمحاور الرئيسية على الطريق الدائري، من بينها تقاطعات: السويس، وعدلي منصور، والمرج، ومسطرد، ليشكل أحد الشرايين الحيوية التي تربط شرق العاصمة بغربها، مع إتاحة اتصال مباشر بالعاصمة الإدارية الجديدة بوسيلة نقل واحدة سريعة وحضارية ونظيفة وآمنة.

تفاصيل أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي

تبدأ أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي السريع (BRT) على الطريق الدائري من 5 جنيهات، وتصل إلى 15 جنيهًا حسب عدد المحطات، وذلك وفقًا لأحدث التعديلات المعلنة حيث يتم تحديد السعر بناءً على المسافة المقطوعة، وتشمل المرحلة الأولى 14 محطة.

ـ 5 جنيهات: لركوب 4 محطات.

ـ 10 جنيهات: لركوب 9 محطات.

ـ 15 جنيهًا: للرحلة الكاملة (14 محطة).

مميزات الأتوبيس الترددي

ـ يعمل الأتوبيس على مدار 24 ساعة عبر 3 دوريات عمل

ـ يربط بين 14 محطة رئيسية في المرحلة الأولى مثل عدلي منصور، بهتيم، وأكاديمية الشرطة

ـ لا توجد تذكرة موحدة، بل السعر يعتمد على عدد المحطات.

