مندوبو 8 دول يشيدون بمهنية وخبرة مرشح مصر لمنصب مدير عام اليونسكو
موعد شهر رمضان 2026- 1447هــ
الأوقاف: التعليم من أشرف المهن وأعظمها أثرًا في بناء الإنسان
شيكا رجل مباراة فاركو ووادي دجلة بالدوري
دوري أبطال إفريقيا| تأهل بيراميدز لدور الـ 32 بعد فوزه على الجيش الرواندي
الخارجية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات 6 أكتوبر
أسعار الذهب اليوم.. الجنيه وصل كام؟
تقرير: الإغلاق الحكومي بأمريكا والنزاعات يدعمان أسعار الذهب القياسية
زعيم كوريا الشمالية: إجراء جديد للرد على الحشد العسكري الأمريكي في سول
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يطلق برنامج كايرو برو-ميت
سعر الذهب في مصر الآن
مصدر لـ"صدى البلد": أثريو سقارة اكتشفوا اختفاء لوحة مقبرة خنتي كا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سهل وسريع.. طريقة استخراج اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025 والأوراق المطلوبة

يبحث الكثير من أولياء الأمور والطلاب، عن اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025، والتي تشمل طلاب المدارس والجامعات، لتسهيل التنقل بين المحطات المختلفة بأسعار مخفضة، خاصة أنه وسيلة نقل سريعة وآمنة، ويقدم موقع صدى البلد للقراء خدمة التعرف على خطوات استخراج اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة، وأسعار الاشتراك وفقا للمدة المطلوبة.

خطوات استخراج اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025

ـ الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة.

ـ تحميل وطباعة استمارة اشتراك الأتوبيس الترددي للطلبة 2025.

ـ تعبئة البيانات المطلوبة بخط واضح.

ـ ختم الاستمارة من الجهة التعليمية التابع لها الطالب.

ـ تسليم الاستمارة في محطة إسكندرية الزراعي أو محطة أكاديمية الشرطة

يتم تسليم كارت اشتراك الأتوبيس الترددي للطلبة 2025 من نفس المحطة التي تم تقديم الاستمارة بها.

قائمة أسعار اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025

أسعار اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025 لمدة 3 أشهر

إشتراك لمدة 3 أشهر (120 رحلة ذهاب وعودة):

ـ 350 جنيهًا لـ 4 محطات.

ـ 680 جنيهًا لـ 10 محطات.

ـ 1010 جنيهات لـ 15 محطة.

أسعار اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025 لمدة 6 أشهر

اشتراك لمدة 6 أشهر (240 رحلة ذهاب وعودة):

ـ 680 جنيهًا لـ 4 محطات.

ـ 1340 جنيهًا لـ 10 محطات.

ـ 2000 جنيه لـ 15 محطة.

أسعار اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025 لمدة 9 أشهر

اشتراك لمدة 9 أشهر (360 رحلة ذهاب وعودة):

ـ 1010 جنيهات لـ 4 محطات.

ـ 2000 جنيه لـ 10 محطات.

ـ 2990 جنيهًا لـ 15 محطة.

دفع قيمة اشتراك الأتوبيس الترددي للطلبة 2025

أكدت الشركة، أن قيمة اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025 يمكن سدادها نقدًا في شباك الحجز، أو من خلال تطبيق Instapay، أو الإيداع في الحساب البنكي الخاص بالشركة بالبنك الأهلي المصري (رقم الحساب: 1003131857874101018).

