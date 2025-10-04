قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القانون حسم الأمر.. متى يمتد عقد الإيجار القديم للورثة بعد وفاة المستأجر؟
عمرو أديب: دونالد ترامب لن يراعي خاطر إسرائيل في حال فشل المفاوضات
مصرع 3 من أخطر تجار السلاح والمخدرات في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة ببني سويف
رئيس الوطنية للانتخابات: انتخابات النواب تتزامن مع انتصارات أكتوبر.. والفخر واحد
علاء عبد العال: الزمالك يستحق مدرب أفضل من فيريرا
عمرو سعد في ألمانيا استعدادا لتصوير أحدث أفلامه المنتظرة
مراد مكرم ينتقد أداء الزمالك: فيه حاجة غلط ولازم تتحل دلوقتي مش بكرة
التقديم بدأ.. تعرف على خطوات الحصول على شقق بديلة للإيجار القديم
دمر أقوى حصون خط بارليف.. محطات عسكرية مهمة للفريق فؤاد عزيز غالي
الإصلاح والنهضة يخوض انتخابات النواب بـ 30 مرشحًا دعمًا للشباب والمرأة
الدوري الممتاز | عماد النحاس: حققنا فوزا مستحقا على كهرباء الإسماعيلية
موعد افتتاح المتحف الكبير رسميا.. وأسعار التذاكر للمصريين والأجانب

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
خالد يوسف

تتواصل الاستعدادات المكثفة لافتتاح المتحف المصري الكبير، المقرّر له 1 نوفمبر 2025، وهو وما دفع عددا كبيرا من المواطنين والمهتمين بالمتاحف للتساؤل عن أسعار تذاكر المتحف المصري؛ رغبة منهم في زيارته، والاستمتاع بيوم وسط الحضارة المصرية القديمة.

موعد افتتاح المتحف المصري الكبير

يستمر المتحف المصري الكبير في تشغيله التجريبي، وفتح الزيارة حتى يوم 14 أكتوبر الجاري، والمقرر أن يكون اليوم الأخير المتاح فيه زيارة المتحف قبل غلقه يوم 15 أكتوبر؛ تمهيدًا للافتتاح الرسمي في 1 نوفمبر 2025.

وسيقام حفل افتتاح أسطوري يحضره قادة وشخصيات عالمية بارزة وسط تغطية إعلامية دولية واسعة؛ نظرًا لأهمية هذا المشروع الذي يُعتبر أكبر صرح أثري مخصص لحضارة واحدة على مستوى العالم، وهي الحضارة المصرية القديمة.

تسهيلات إلكترونية للحجز المسبق

حرصت الوزارة على توفير منظومة حجز إلكتروني متكاملة عبر الموقع الرسمي للمتحف المصري الكبير، إضافة إلى إمكانية شراء التذاكر مباشرة من بوابات الدخول.

 

وتم دعم المنظومة بأحدث وسائل الدفع الإلكتروني التي تتوافق مع المعايير الدولية، بما يضمن للزوار من مختلف دول العالم تجربة آمنة وسلسة وسريعة.

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير 2025

كشفت وزارة السياحة والآثار، عن قائمة أسعار تذاكر دخول المتحف، والتي تم تقسيمها وفقًا للفئات المختلفة؛ بهدف تحقيق عائد اقتصادي يدعم استدامة المتحف.

أولًا: أسعار المتحف المصري الكبير للمصريين

ـ الزائر المصري البالغ: 200 جنيه.

ـ الطلاب المصريون: 100 جنيه، بشرط تقديم بطاقة قيد جامعي أو مدرسي سارية.

ـ الأطفال : 100 جنيه.

ـ كبار السن من المصريين (فوق سن الـ 60): 100 جنيه، في إطار التيسير على هذه الفئة المجتمعية المهمة.

ثانيًا: أسعار المتحف المصري الكبير للعرب والأجانب
 

‎للعرب والأجانب غير المقيمين:

ـ البالغين: سعر التذكرة 1220 جنيها.

ـ الأطفال: سعر التذكرة 610 جنيهات.

ـ الطلاب: سعر التذكرة 610 جنيهات.

للعرب والجانب المقيمين:

‎ـ البالغين: سعر التذكرة 610  جنيهات.

ـ الأطفال: سعر التذكرة 305  جنيهات.

ـ الطلاب: سعر التذكرة 305 جنيهات.

أبرز ما ينتظر الزوار داخل المتحف

لا يقتصر المتحف المصري الكبير على كونه مبنى أثريًا؛ بل هو أيقونة ثقافية عالمية تعكس عظمة التاريخ وروعة التصميم الحديث.

ومن أبرز المعروضات والأنشطة التي تنتظر الزوار:

ـ عرض المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون لأول مرة بشكل مجمع.

ـ قاعات عرض تفاعلية تعتمد على تقنيات الواقع المعزز والوسائط المتعددة.

ـ قاعات ضخمة تضم آلاف القطع الأثرية من مختلف العصور المصرية القديمة.

ـ مناطق تعليمية وثقافية مخصصة للأطفال والشباب.

ـ مساحات خدمية متكاملة تضم مطاعم وكافيهات ومناطق ترفيهية.

