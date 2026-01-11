إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا

رغم نشوة التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 عقب الفوز المثير على كوت ديفوار 3-2 .. دخل منتخب مصر مرحلة جديدة من القلق والترقب بسبب اقتراب عدد من لاعبيه الأساسيين من شبح الإيقاف قبل المباراة النهائية المحتملة حال الفوز على السنغال فى مباراة الدور قبل النهائى المقرر لها الاربعاء المقبل .

وتنص لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على إيقاف أي لاعب يحصل على بطاقتين صفراوين خلال الأدوار الإقصائية مباراة واحدة وهو ما يجعل مباراة نصف النهائي أمام منتخب السنغال اختبارا مزدوجا للفراعنة فنيا وانضباطيا.

ومع اقتراب موعد المواجهة الحاسمة يجد الجهاز الفني نفسه مضطرا للتعامل بحذر شديد مع مجموعة من اللاعبين الذين أصبحوا على بعد إنذار واحد فقط من الغياب عن النهائي.

المهددون بالغياب

يدخل ستة لاعبين من العناصر الأساسية لمنتخب مصر مباراة نصف النهائي وهم تحت التهديد المباشر بالإيقاف ما قد يؤثر على شكل التشكيل في حال الوصول إلى المباراة النهائية .

اللاعبون المهددون بالغياب عن النهائي هم : أحمد فتوح ومروان عطية ورامي ربيعة وحمدي فتحي ومحمد الشناوي و حسام عبد المجيد

متى حصلوا على الإنذارات؟

تعود وقائع الانذارات التى حصل عليها لاعبو منتخب مصر إلى مباريات سابقة في الأدوار الإقصائية حيث نال أحمد فتوح مروان عطية رامي ربيعة وحمدي فتحي بطاقات صفراء خلال مواجهة منتخب بنين في دور الـ16.

بينما حصل محمد الشناوي وحسام عبد المجيد على إنذار خلال لقاء كوت ديفوار في الدور ربع النهائي.

وبذلك فإن أي بطاقة صفراء جديدة لأي لاعب من هؤلاء خلال مواجهة السنغال ستعني غيابه رسميًا عن المباراة النهائية في حال تأهل منتخب مصر.

حسابات دقيقة

تفرض هذه المعطيات تحديًا إضافيًا على الجهاز الفني بقيادة حسام حسن الذي سيكون مطالبًا بإدارة المباراة بأعلى درجات الانضباط خاصة في المراكز الدفاعية ومحور الارتكاز حيث يتركز معظم اللاعبين المهددين.

ومن المنتظر أن يعتمد المنتخب المصري على تدخلات محسوبة وتغطية جماعية لتقليل احتمالات الإنذارات دون التفريط في القوة البدنية والضغط المطلوب في مواجهة منتخب بحجم السنغال.

نصف نهائي بطابع خاص

يخوض منتخب مصر مباراة نصف النهائي أمام منتخب السنغال يوم الأربعاء في مواجهة لا تحتمل الأخطاء ليس فقط على مستوى النتيجة بل أيضًا على صعيد السلوك والانضباط داخل الملعب.

وبينما يواصل الفراعنة سعيهم نحو اللقب القاري يبقى شبح البطاقات الصفراء حاضرا بقوة ليضيف بعدا جديدا من التوتر والتركيز إلى واحدة من أهم مباريات البطولة.