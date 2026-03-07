لخلاف حول مكان النزول.. ضبط سائق ميكروباص في القاهرة تعدى على راكب

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام سائق سيارة "ميكروباص" بالتعدى على أحد الركاب لخلاف حول مكان النزول بالقاهرة.

بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وحدوت مشادة كلامية بين قائد سيارة "الميكروباص" الظاهر بمقطع الفيديو وأحد الركاب، قام على أثرها الأول بالتعدى على الأخير لخلاف حول الأجرة.

أمكن تحديد وضبط الميكروباص، منتهى التراخيص، وقائده، سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلاف.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.