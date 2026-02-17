قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإمارات: غدا أول أيام شهر رمضان المبارك
رؤية هلال رمضان 2026.. ردد أفضل دعاء لاستقبال شهر الصيام
إعلام إسرائيلي: تقدم شكلي في مسودة الاتفاق.. وطهران ترفض مناقشة ملفات حساسة
تعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. تفاصيل
كل عام وأنتم بخير.. السعودية: غدا أول أيام شهر رمضان
تصرف غير لائق لعامل في مدرسة بالخصوص ليلا | وشهود عيان : فصل من النقابة رغم عدم القبض عليه
انخفاض عيار 21 .. أسعار الذهب اليوم في مصر
ثقة في المنتج.. الزراعة: مصر الدولة الاولى عالميا في تصدير الفراولة المجمدة والمبردة
طهران تعلن تقدما بالمفاوضات مع واشنطن وبدء إعداد مسودة اتفاق محتمل
الأزهر ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في الأقصر بساحة الإمام الطيب
وزير خارجية إيران: توصلنا لتفاهم مع أمريكا بشأن المبادئ الرئيسية لاتفاق محتمل
الوزراء يستعرض حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي الجديد
حوادث

وزير العدل يلتقي عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

وزير العدل يلتقي عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ
وزير العدل يلتقي عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ
إسلام دياب

استقبل المستشار محمود الشريف وزير العدل عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة.

وفي مستهل اللقاء رحب الوزير بأعضاء المجلسين معرباً عن شكره وامتنانه بهذه الزيارة التي تعكس روابط الاحترام والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وقد استمع خلال اللقاء إلى مقترحات النواب وطلباتهم مؤكداً حرص الوزارة على مواصلة التنسيق والتعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أنه سوف يتم عقد لقاءات دورية مع نواب المجلسين لتوطيد أوجه التعاون المشترك بين سلطات الدولة.


ومن جانبه أعرب أعضاء المجلسين عن تقديرهم لجهود الوزارة مؤكدين على أهمية التواصل المستمر والتعاون البناء بين السلطتين على نحو يحقق الصالح العام للدولة.

