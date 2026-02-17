وزيرة الثقافة اليونانية تزور المتحف القومي للحضارة المصرية

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، لينا مندوني وزيرة الثقافة بجمهورية اليونان، والوفد المرافق لها.

وزيرة الثقافة بجمهورية اليونان

وكان في استقبال الوزيرة الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، حيث رحّب بها والوفد المرافق، واصطحبهم في جولة تعريفية شاملة، استعرض خلالها الموقع المتميز للمتحف وتاريخه، إلى جانب دوره الثقافي والمجتمعي بوصفه أحد أبرز الصروح المتحفية في مصر والشرق الأوسط. كما قدّم لها هدية تذكارية تقديرًا لهذه الزيارة.

وتضمنت الزيارة جولة تفقدية داخل قاعات المتحف المختلفة، شملت قاعة العرض المركزي، وقاعة المومياوات الملكية، وقاعة النسيج المصري، حيث أطلعوها على مقتنيات المتحف والتي تعكس ثراء وتنوّع الحضارة المصرية عبر آلاف السنين، بدءًا من عصور ما قبل التاريخ وصولًا إلى العصر الحديث.

وخلال الجولة، أعربت وزيرة الثقافة اليونانية عن بالغ إعجابها بالمتحف وما يضمه من كنوز أثرية نادرة، مشيدةً على وجه الخصوص بقاعة المومياوات الملكية، التي وصفتها بأنها تجربة استثنائية تُجسّد عراقة الحضارة المصرية. كما ثمّنت حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم، مؤكدةً أن المتحف القومي للحضارة المصرية يُجسّد الدور الريادي لمصر في صون تراثها الحضاري والتعريف به على المستويين الإقليمي والدولي.

جدير بالذكر أن السيدة وزيرة الثقافة اليونانية التقت أمس بالسيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، حيث تباحثا في سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الآثار والمتاحف. وقامت أيضاً بجولة بالمتحف المصري الكبير وزيارة لمنطقة أهرامات الجيزة.

