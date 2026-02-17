أعلن الأردن، الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي سياق متصل، أناب مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف؛ في حضور احتفال دار الإفتاء المصرية باستطلاع رؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، وذلك مساء اليوم، بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر.

نسأل الله (عز وجل) أن يبلغنا شهر رمضان، وأن يجعله شهر خيرٍ ويُمنٍ وبركة، وأن يعيده على مصر وسائر بلاد العالم بالأمن والاستقرار والسلام.

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان اليوم

تستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر رمضان 2026، وذلك بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء، الموافق التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام 1447 هجرية، الموافق 17 فبراير 2026.