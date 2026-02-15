وزير العدل يستقبل النائب العام لتهنئته بتولي مهام منصبه

استقبل اليوم المستشار محمود الشريف وزير العدل، بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الجديدة المستشار محمد شوقي النائب العام، يرافقه وفد من قيادات النيابة العامة، وحضر اللقاء مساعد أول وزير العدل ولفيف من مساعدي الوزير.

وفي مستهل اللقاء رحب الوزير بالمستشار النائب العام والوفد المرافق له، مُشيدًا بأهمية دور النيابة العامة في صون الحقوق والحريات وسيادة القانون.



وخلال اللقاء أعرب النائب العام عن خالص تهانيه لوزير العدل بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء رسالته الوطنية.

وزير العدل والنائب العام

ومن جانبه أعرب الوزير عن تقديره لهذه الزيارة، مؤكدًا على استمرار والتعاون بما يسهم في تطوير العمل القضائي وتعزيز أداء منظومة العدالة.