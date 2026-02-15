حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا حارا نهارا مائلا للبرودة ليلا

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر حار نهارا على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا.

الظواهر الجوية غدا

عن الظواهر الجوية هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية قد تمتد ليلا إلى مناطق من شمال ووسط الصعيد والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة قد تكون متوسطة أحيانا على بعض المناطق، وتنشط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وأتربة عالقة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.75 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 30 18

العاصمة الإدارية 30 15

6 أكتوبر 30 15

بنهــــا 30 17

دمنهور 28 16

وادي النطرون 30 16

كفر الشيخ 28 16

بلطيم 28 15

المنصورة 28 15

الزقازيق 31 16

شبين الكوم 28 16

طنطا 28 15

دمياط 28 15

بورسعيد 29 16

الإسماعيلية 32 15

السويس 30 16

العريش 31 14

رفح 30 13

رأس سدر 27 14

نخل 30 07

كاترين 22 05

الطور 28 17

طابا 29 14

شرم الشيخ 29 19

الغردقة 30 18

الإسكندرية 21 15

العلمين 20 14

مطروح 20 13

السلوم 21 12

سيوة 23 11

رأس غارب 28 19

سفاجا 28 19

مرسى علم 30 20

شلاتين 31 20

حلايب 29 22

أبو رماد 29 18

مرسى حميرة 29 18

أبــــــرق 29 17

جبل علبة 30 17

رأس حدربة 30 18

الفيوم 31 13

بني سويف 31 14

المنيا 31 14

أسيوط 32 13

سوهاج 32 15

قنا 32 16

الأقصر 33 17

أسوان 34 17

الوادي الجديد 31 16

أبوسمبل 33 16

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 35 23

المدينة المنورة 34 19

الرياض 26 10

المنامة 23 18

أبوظبي 26 19

الدوحة 26 18

الكويت 26 13

دمشق 21 09

بيروت 22 17

عمان 24 12

القدس 24 12

غزة 28 15

بغداد 26 08

مسقط 27 22

صنعاء 24 04

الخرطوم 38 24

طرابلس 17 13

تونس 18 14

الجزائر 18 14

الرباط 18 08

نواكشوط 33 18

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى - الصغرى

أنقرة 18 07

إسطنبول 20 11

إسلام آباد 25 12

نيودلهي 29 16

جاكرتا 30 24

بكين 08 08-

كوالالمبور 30 23

طوكيو 14 04

أثينا 17 11

روما 15 05

باريس 10 05

مدريد 15 07

برلين 00 02-

لندن 10 03

مونتريال 01 01-

موسكو 11- 16-

نيويورك 05 01

واشنطن 10 02

أديس أبابا 26 11