3 مليارات جنيه لإنهاء قوائم الانتظار فورا.. وحزمة اجتماعية بـ40 مليارا
غطاء سحابي وأمطار ليلاً.. تحذير عاجل للمسافرين على الطرق الصحراوية وجنوب البلاد
صدارة مصرية.. اكتمال عقد المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026
رمضان 2026.. طرح الأغنية الدعائية لمسلسل سوا سوا غناء بهاء سلطان
40 مليار جنيه دعما للأسر الأولى بالرعاية .. حزمة اجتماعية جديدة بتوجيهات رئاسية
المالية: 4 مليارات جنيه دعمًا للقمح و15 مليارًا لمشروعات حياة كريمة وخدمات الأسر
إحنا من نسل الرسول.. زينة تكشف عن صورة أولادها زين الدين وعز الدين لأول مرة
ترتيب الفرق المتأهلة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا
مصادر أمريكية: ترامب أبلغ نتنياهو بدعمه توجيه ضربات إسرائيلية لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني
المالية: 15 مليون أسرة تحصل على دعم إضافي في رمضان وعيد الفطر ضمن تكافل وكرامة
تغييرات كبيرة| حركة المحافظين وأداء اليمين غدًا.. أسماء
أحمد موسى: الرئيس وجه بزيادة المرتبات وطالب الحكومة بحلول غير تقليدية لصالح المواطنين
توك شو

داعية إسلامية: من لا يُغفر له في رمضان هو الخاسر الحقيقي

شهر رمضان
شهر رمضان
محمد البدوي

أكدت الدكتورة نيفين مختار، الداعية الإسلامية، أن الاستعداد لشهر رمضان يجب أن يكون استعداداً روحياً خاصاً، مشددة على أن هذا الشهر يمثل “نفحة إيمانية استثنائية لا تشبه غيرها من أيام العام”.

الطاعة والعمل الصالح

وأشارت إلى أن رمضان فرصة ممتدة من أوله إلى آخره، والفائز الحقيقي هو من يُحسن استثمارها بـ"الطاعة والعمل الصالح".

الخاسر الحقيقي في رمضان

وبيّنت، خلال برنامج «أنا وهو وهي» على قناة صدى البلد، أن الخسارة الحقيقية تكمن في أن يدرك الإنسان رمضان “دون أن ينال المغفرة”؛ بسبب انشغاله باللهو، والسهر، والخروج المستمر، والانصراف عن العبادة، إضافة إلى قضاء النهار في النوم؛ ما يُفقد الشهر مقصده الروحي، ويضيع ثمرته.

تجديد الصلة بالله 

وأكدت أن للصيام مكانة عظيمة بين العبادات، مستشهدة بخصوصيته التي اختصه الله بها، حيث يكون جزاؤه بغير حساب، مشيرة إلى أن هذا الشهر الكريم باب واسع للمغفرة وتكفير الذنوب، وفرصة لتجديد الصلة بالله ونيل رحمته.

شهر رمضان رمضان الاستعداد لشهر رمضان العمل الصالح

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

أرشيفية

رئيس الوزراء: الرئيس السيسي يوجه بزيادة غير اعتيادية للمرتبات والأجور قريبًا

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

400 جنيه منحة التموين

بعد صرف 400 جنيه منحة .. قائمة أسعار السلع التموينية في شهر رمضان

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء .. مصادر تكشف لصدي البلد عن ملامح حركة المحافظين| تفاصيل

سعر الذهب

500 جنيه دفعة واحدة| الجنيه الذهب يواصل التراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الاهلي

رسائل نارية.. تعليق مثير أمير هشام بعد تعادل الأهلي مع الجيش الملكي

حسين الشحات

وائل جمعة ينتقد حسين الشحات: تصرفك غلط.. ومكنش ليه لازمة

الاهلي

أحمد جلال: العقم التهديفي يطارد الأهلي رغم صفقات الشتاء

بالصور

مي سليم تروج لشخصيتها في روج أسود: ربنا حلل الطلاق ماحللش الظلم

رمضان 2026 .. أحمد السقا ضيف مسلسل المداح 6

رمضان ٢٠٢٦ .. كيمياء مرتقبة بين نيللي كريم وشريف سلامة قبل عرض "على قد الحب"

هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بإطلالة ملفتة في عيد الحب | شاهد

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

