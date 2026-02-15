داعية إسلامية: من لا يُغفر له في رمضان هو الخاسر الحقيقي

أكدت الدكتورة نيفين مختار، الداعية الإسلامية، أن الاستعداد لشهر رمضان يجب أن يكون استعداداً روحياً خاصاً، مشددة على أن هذا الشهر يمثل “نفحة إيمانية استثنائية لا تشبه غيرها من أيام العام”.

الطاعة والعمل الصالح

وأشارت إلى أن رمضان فرصة ممتدة من أوله إلى آخره، والفائز الحقيقي هو من يُحسن استثمارها بـ"الطاعة والعمل الصالح".

الخاسر الحقيقي في رمضان

وبيّنت، خلال برنامج «أنا وهو وهي» على قناة صدى البلد، أن الخسارة الحقيقية تكمن في أن يدرك الإنسان رمضان “دون أن ينال المغفرة”؛ بسبب انشغاله باللهو، والسهر، والخروج المستمر، والانصراف عن العبادة، إضافة إلى قضاء النهار في النوم؛ ما يُفقد الشهر مقصده الروحي، ويضيع ثمرته.

تجديد الصلة بالله

وأكدت أن للصيام مكانة عظيمة بين العبادات، مستشهدة بخصوصيته التي اختصه الله بها، حيث يكون جزاؤه بغير حساب، مشيرة إلى أن هذا الشهر الكريم باب واسع للمغفرة وتكفير الذنوب، وفرصة لتجديد الصلة بالله ونيل رحمته.