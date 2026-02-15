وزير الخارجية السويسري يؤكد أن روسيا ترغب في اتخاذ خطوة نحو السلام في أوكرانيا

أعرب وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس، عن رغبة روسيا الجادة في اتخاذ خطوة نحو السلام في أوكرانيا، في معرض تعليقه على محادثاته مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف.

وقال الوزير السويسري -في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الأحد- "بعد هذه المحادثات، انتابني شعور بأن روسيا ترغب فعلا في اتخاذ خطوة نحو السلام. السؤال ليس ما إذا كانت ترغب في ذلك، بل ما الثمن الذي ستدفعه".

وأضاف: "أعتقد أنه لولا زيارتي لموسكو قبل أسبوع، لكان من الصعب علي أن أتخيل انعقاد هذا الاجتماع الآن في جنيف"، في إشارة إلى جولة أخرى من المحادثات حول التسوية الأوكرانية المقرر عقدها في جنيف يومي 17 و18 فبراير.

وأجرى لافروف، في السادس من فبراير الجاري، محادثات مع كاسيس، الذي وصل إلى موسكو بصفته رئيسا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، برفقة الأمين العام للمنظمة فريدون سينيرلي أوغلو.

وركزت المحادثات على سبل الخروج من الأزمة العميقة الراهنة التي تعاني منها المنظمة. كما أثار مسؤولو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مسألة دور المنظمة في تعزيز الحوار بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا.