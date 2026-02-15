افتتاح معرض سلع ومنتجات مشروعات التمكين الاقتصادي والأسر المُنتجة والجمعيات ببني سويف

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف،معرض السلع والمنتجات، الذي تنظمه مديرية التضامن الاجتماعي،ضمن سلسلة المعارض الجاري تنفيذها على مستوى المحافظة تزامناً مع شهر رمضان المبارك ،وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إقامة المعارض ، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

وتفقد المحافظ باكيات وأقسام المعرض المقام بديوان عام مديرية التضامن،وضم العديد من السلع الغذائية والاستهلاكية، من: السكر، الأرز، زيوت الطعام، والتي تم طرحها وتوفيرها بأسعار مخفضة "بالتعاون والتنسيق مع التموين"،بجانب تفقد منتجات مشروع الأسر المنتحة والمشروعات التنموية بعدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومشروعات التمكين الاقتصادي التي يتم تنفيذها تحت إشراف أجهزة وإدارات وزارة التضامن،وشملت مخبوزات،مخللات ،ملابس جاهزة ، ٌمنتجات وأثاث خشبية ومفروشات، تصنيع غذائي أكسسوارات وأعمال فنية وبامبو، علاوة على طرح كراتين وشنط رمضان" بأسعار مخفضة تصل إلى 50% " والتي تم توفيرها بالتعاون مع بعض المؤسسات والجمعيات الأهلية

من جانبها أضافت وكيل التضامن أن المعرض، شارك فيه العديد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية،ويستهدف توفير السلع والمنتجات لمستفيدي برامج الحماية الاجتماعية" تكافل وكرامة "،بجانب إتاحتها أيضا لجمهور المستهلكين من المواطنين بأسعار مخفضة ، منوهة عن قيام بعض الجمعيات بتوزيع كوبونات للمستحقين من الأسر الأولى بالرعاية ،لصرف كميات من السلع الغذائية من المعرض



