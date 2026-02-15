دوري أبطال أفريقيا| طاهر: قدمنا مباراة قوية وسعداء بصدارة المجموعة

أكد طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب التعادل السلبي أمام الجيش الملكي المغربي، وتصدر الفريق للمجموعته بدوري أبطال إفريقيا، أن الفريق سعى لتحقيق الفوز رغم حسم التأهل قبل انطلاق المباراة.

وأوضح طاهر أن الفريق صنع أكثر من فرصة محققة للتسجيل، لكن لم يحالفه التوفيق في إحراز الأهداف، مشيرًا إلى أن تصدر المجموعة يُعد مكسبًا مهمًّا في مشوار البطولة.

وأضاف أنه سعيد بالأداء الذي قدمه الفريق، لافتًا إلى أن المدير الفني تحدث مع اللاعبين عن كثرة الفرص المهدرة، مؤكدًا على ضرورة زيادة التركيز خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن جميع الفرق في الأدوار القادمة ستكون قوية، وأن الأهلي يحترم كل المنافسين، ويسير خطوة بخطوة حتى النهائي من أجل حصد اللقب.