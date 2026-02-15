قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«مول برميلان» بالشيخ زايد.. تجربة تسوق وترفيه متكاملة
وزير خارجية إيران يتوجه إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات مع واشنطن
لمة رمضان وصلة الرحم.. سماح عبد الفتاح توجه نصائح للأسرة في الشهر الكريم
رؤية هلال شهر رمضان.. متى يبدأ الصيام
مرتبات الصحفيين في مصر.. أحمد موسى يسلط الضوء على أزمة الأجور والتعيينات
وزير التعليم العالي يسلم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للفائزين في احتفالية كبرى
إيفان أوس: أوكرانيا تؤكد استمرار الدعم الأوروبي رغم المفاوضات مع روسيا
المالية عن زيادة الأجور والمعاشات: الحكومة تعكف على إعداد حزمة تحسينات
توروب: فخور بالأداء أمام الجيش الملكي.. وسيطرتنا كانت كاملة رغم التعادل
لا عقوبة بحرمان الأهلي من الجماهير.. واللائحة تنص على غرامة مالية فقط
السلطة الفلسطينية: قرار إسرائيل بشأن أراضي الضفة الغربية خطة لتكريس الاحتلال
الدوري الإسباني| أول تعليق من سيميوني بعد خسارة أتلتيكو مدريد من فاليكانو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خبير لوائح يكشف عن عقوبات الأهلي بسبب شغب الجماهير في مباراة الجيش الملكي

الاهلي
الاهلي
علا محمد

أكد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أن العقوبات المنتظرة على خلفية الأحداث الجماهيرية في مباراة الجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا، ستكون في إطار الغرامات المالية فقط، دون الوصول إلى عقوبة خوض مباريات بدون جمهور.


وخلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC، أوضح العمايرة أن عقوبة إلقاء الزجاجات من قبل الجماهير تتراوح ما بين 10 إلى 20 ألف دولار، مشيرًا إلى أن تكرار المخالفة في نفس المسابقة قد يؤدي إلى فرض عقوبة إقامة مباريات بدون حضور جماهيري.


وأضاف أن استخدام الليزر في المدرجات يعاقب عليه بغرامة مالية تصل إلى 15 ألف دولار، لافتًا إلى أن قرار إيقاف الجماهير يرتبط عادة بحالات الاعتداء على اللاعبين أو المسؤولين.


وضرب مثالًا بما حدث مع نادي الجيش الملكي، حيث تم إيقاف جماهيره مباراتين، بالإضافة إلى تفعيل عقوبة سابقة كانت موقوفة التنفيذ بسبب أحداث في مباراة بيراميدز في البطولة الماضية.


وفيما يتعلق بالنادي الأهلي، أوضح العمايرة أنه من المتوقع توقيع عقوبة إضافية على النادي بسبب سوء التنظيم، نتيجة المناوشات التي حدثت في المقصورة، مؤكدًا أن ما جرى في المباراة الأخيرة سيترتب عليه غرامات مالية فقط، دون إصدار قرار باللعب بدون جمهور.


وأشار إلى أن الأهلي يتصدر التصنيف الإفريقي برصيد 56 نقطة، وهو ما يمنحه ميزة الإعفاء من خوض الدور التمهيدي في دوري أبطال إفريقيا حال مشاركته في الموسم المقبل، مؤكدًا أن هذا التصنيف لا علاقة له بالتصنيف المؤهل إلى كأس العالم للأندية.


واختتم العمايرة تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي ليس من حقه رفض خوض مبارياته الإفريقية خارج أرضه خلال فترة العصر في شهر رمضان، حيث تخضع مواعيد المباريات للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية الجيش الملكي دوري أبطال إفريقيا الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

أرشيفية

رئيس الوزراء: الرئيس السيسي يوجه بزيادة غير اعتيادية للمرتبات والأجور قريبًا

الرئيس السيسي

تغييرات كبيرة| حركة المحافظين وأداء اليمين غدًا.. أسماء

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

الرئيس السيسي

موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحزمة الاجتماعية

رفع المرتبات والمعاشات

زيادة التموين ومفاجأة بشأن رفع المرتبات والمعاشات.. 8 هدايا من الحكومة بحزمة الحماية الجديدة

ترشيحاتنا

رئيس البرلمان العربي: قرار تحويل أراضي الضفة الغربية إلى “أملاك دولة” يعد تحدٍّيا فجّا للقانون الدولي

البرلمان العربي: قرار تحويل أراضي الضفة الغربية إلى أملاك دولة يعد تحديا فجا للقانون الدولي

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يناقش الإستراتيجية الترويجية للوزارة

المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة

المستشارة أمل عمار تشارك في ندوة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بعنوان «جرائم الثأر في صعيد مصر»

بالصور

وزير التعليم العالي يسلم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للفائزين في احتفالية كبرى

جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية
جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية
جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية

انضمام مروان المسلماني وسما إبراهيم وأحمد محارب دوجلاس وملك دهشان للمسلسل الإذاعي فات المعاش

سما إبراهيم
سما إبراهيم
سما إبراهيم

نؤة بنت تحبها.. هدى الاتربي تكشف صور جديدة من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

مي سليم تروج لشخصيتها في روج أسود: ربنا حلل الطلاق ماحللش الظلم

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فيديو

عائشة الكيلاني

معقول دي هي.. أحدث ظهور لـ عائشة الكيلاني بعد 30 عملية تجميل يشعل الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

المزيد