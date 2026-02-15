خبير لوائح يكشف عن عقوبات الأهلي بسبب شغب الجماهير في مباراة الجيش الملكي

أكد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أن العقوبات المنتظرة على خلفية الأحداث الجماهيرية في مباراة الجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا، ستكون في إطار الغرامات المالية فقط، دون الوصول إلى عقوبة خوض مباريات بدون جمهور.



وخلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC، أوضح العمايرة أن عقوبة إلقاء الزجاجات من قبل الجماهير تتراوح ما بين 10 إلى 20 ألف دولار، مشيرًا إلى أن تكرار المخالفة في نفس المسابقة قد يؤدي إلى فرض عقوبة إقامة مباريات بدون حضور جماهيري.



وأضاف أن استخدام الليزر في المدرجات يعاقب عليه بغرامة مالية تصل إلى 15 ألف دولار، لافتًا إلى أن قرار إيقاف الجماهير يرتبط عادة بحالات الاعتداء على اللاعبين أو المسؤولين.



وضرب مثالًا بما حدث مع نادي الجيش الملكي، حيث تم إيقاف جماهيره مباراتين، بالإضافة إلى تفعيل عقوبة سابقة كانت موقوفة التنفيذ بسبب أحداث في مباراة بيراميدز في البطولة الماضية.



وفيما يتعلق بالنادي الأهلي، أوضح العمايرة أنه من المتوقع توقيع عقوبة إضافية على النادي بسبب سوء التنظيم، نتيجة المناوشات التي حدثت في المقصورة، مؤكدًا أن ما جرى في المباراة الأخيرة سيترتب عليه غرامات مالية فقط، دون إصدار قرار باللعب بدون جمهور.



وأشار إلى أن الأهلي يتصدر التصنيف الإفريقي برصيد 56 نقطة، وهو ما يمنحه ميزة الإعفاء من خوض الدور التمهيدي في دوري أبطال إفريقيا حال مشاركته في الموسم المقبل، مؤكدًا أن هذا التصنيف لا علاقة له بالتصنيف المؤهل إلى كأس العالم للأندية.



واختتم العمايرة تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي ليس من حقه رفض خوض مبارياته الإفريقية خارج أرضه خلال فترة العصر في شهر رمضان، حيث تخضع مواعيد المباريات للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.