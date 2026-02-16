بضمان محل الإقامة.. إخلاء سبيل المتهمين في واقعة العثور على أجنة بشرية بالمنيا

قررت جهات التحقيق بالمنيا المختصة مساء اليوم، إخلاء سبيل المتهمين الثلاثة في قضية العثور على جوالين بداخلهما عدد من الأجنّة البشرية ملقاة على حافة مقلب قمامة بمنطقة كدوان، وذلك بضمان محل الإقامة، عقب الاستماع إلى أقوالهم واستكمال التحقيقات الأولية.

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال أرملة طبيب نساء وتوليد المتوفى، إلى جانب موظف وعامل، عقب اتهامهم بالتورط في التخلص من الأجنّة بطريقة غير قانونية.

وخلال التحقيقات، أقرت أرملة الطبيب – وهي موظفة بالمعاش – بأنها عثرت على الأجنّة داخل عيادة زوجها الراحل أثناء قيامها بإخلائها بعد انتهاء عقد الإيجار بوفاته في 23 يناير الماضي.

وأوضحت أن زوجها كان يحتفظ بهذه الأجنّة لاستخدامها في أغراض بحثية، نظرًا لكونها حالات مشوهة.

كما أضافت أنها لم تكن على دراية بكيفية التصرف القانوني حيالها، فتواصلت مع أحد معارفها – موظف مقيم بدائرة المركز – طالبةً منه مساعدتها في دفنها بشكل لائق.

وبحسب ما كشفت عنه التحقيقات، فإن الموظف سلّم الجوالين إلى عامل وطلب منه دفنهما تنفيذًا لرغبة الأرملة، إلا أن العامل لم يقم بالدفن، واكتفى بإلقائهما داخل مقلب قمامة بمنطقة كدوان، حيث تم العثور عليهما.

كما قامت جهات التحقيق بمعاينة مقر العيادة المشار إليها، للتأكد من صحة أقوال الأرملة بشأن استخدام الأجنّة في أغراض بحثية.

