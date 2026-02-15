محافظ المنيا: التوسع في معارض «أهلاً رمضان» وتشديد الرقابة لضبط الأسواق ومنع الاحتكار

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار جهود المحافظة للتوسع في إقامة معارض «أهلاً رمضان» والمنافذ السلعية بمختلف المراكز والقرى، بما يضمن توافر السلع الغذائية الأساسية ومستلزمات الشهر الكريم بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام الكامل بالأسعار المعلنة وجودة المنتجات المعروضة، مع تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع أية ممارسات احتكارية، وتحقيق الاستقرار السعري، وضمان استمرار ضخ السلع بانتظام داخل جميع المنافذ طوال الشهر الفضيل.

وفي مطاي، افتتحت الوحدة المحلية معرض «أهلاً رمضان» المقام على طريق مصر/أسوان الزراعي، على مساحة تقارب 800 متر مربع، بمشاركة 14 عارضًا، حيث يطرح المعرض مجموعة متكاملة من السلع الاستراتيجية التي تمس الاحتياجات اليومية للمواطنين، بخصومات تتراوح بين 15% و35% مقارنة بالأسواق الخارجية.

وتشمل المعروضات السكر والزيت والأرز والمكرونة والألبان والدقيق واللحوم البلدية الطازجة، إلى جانب مستلزمات الشهر الكريم من التمور والياميش والبقوليات، فضلًا عن إقامة منافذ ثابتة بقرى “أبوان – منبال – حلوة – أبو عزيز” لضمان وصول السلع المخفضة إلى أكبر عدد من المواطنين.

وفي أبو قرقاص، افتتحت الوحدة المحلية بالتعاون مع إدارة التموين معرض «أهلاً رمضان» بقرية بني موسى، حيث يضم تشكيلة واسعة من السلع الغذائية والألبان والمنظفات واللحوم، بتخفيضات تصل إلى 25% عن مثيلاتها بالأسواق.

يأتي ذلك في إطار التوسع في إقامة المنافذ السلعية بمختلف أنحاء المركز، مع استمرار المتابعة من مسؤولي التموين والصحة والطب البيطري للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة السلع حفاظًا على صحة المواطنين.

في السياق ذاته، أعلنت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس عن افتتاح معرض «أهلاً رمضان» خلف مقر مجلس المدينة، بهدف توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مخفضة، حيث يضم المعرض اللحوم البلدية الطازجة، وحقائب فاكهة متنوعة، إلى جانب جميع مستلزمات الشهر الكريم من الياميش والسلع التموينية، مع تواجد دائم للجان المتابعة لضمان التزام العارضين بالأسعار المعلنة ومعايير الجودة.

معارض أهلا رمضان

كما أقامت الوحدة المحلية لمركز مغاغة معرض «أهلاً رمضان» بحديقة الفتح، ضمن الاستعدادات لاستقبال الشهر المبارك، لتوفير السلع الاستراتيجية من السكر والزيت والأرز واللحوم والدواجن بجودة عالية وأسعار مناسبة، مع استمرار الحملات الرقابية اليومية لضمان الانضباط واستمرارية ضخ السلع طوال فترة إقامة المعرض.