قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لمرضي السكر .. الصحة تنصح: افطر فوراً وأكسر الصيام في هذه الحالة
توروب : الأهلي حسم الصعود لدوري الأبطال.. ومتشوق لرؤية جماهير الفريق
حذف المقطع من المواقع.. منع تداول فيديو إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية
توروب يكشف عن موقفه بشأن مشاركة إمام عاشور في مباراة الجيش الملكي
رمضان 2026 .. نصائح مهمة من الصحة لصيام آمن
دعونا نتعلم من أخطاء الماضي.. ماذا قال توروب عن أزمة إمام عاشور؟
80 ألف متظاهر يحتشدون في ميونيخ رفضا للنظام الإيراني بالتزامن مع مؤتمر الأمن
وزير الخارجية السوري: نسعى لمحاسبة الأسد من خلال الجنائية الدولية
الأعلى للإعلام يمنع تداول محتوى مصور لواقعة تسىء لكرامة أحد الشباب
بـ الحنطور.. صفحة ليفربول تعلق على مواجهة برايتون الليلة
كامل الوزير يفتتح محطة الحاويات تحيا مصر بميناء دمياط
الاحتلال يفتح النيران على خيام نازحين بمخيم النصيرات في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: تنفيذ 91 مشروعًا وتوفير 22 ألف تختة وصيانة 229 مدرسة

انشاء مدارس وتوفير مقاعد
انشاء مدارس وتوفير مقاعد
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن قطاع الأبنية التعليمية بالمحافظة يشهد نهضة إنشائية وتطويرية شاملة، تعكس اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري وتطوير البيئة المدرسية، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة تستهدف استيعاب الزيادة السكانية وتقليل الكثافات داخل الفصول، بما يضمن تقديم خدمة تعليمية متميزة تليق بأبناء محافظة المنيا.

واستعرض المحافظ جهود الهيئة العامة للأبنية التعليمية خلال الفترة من يناير 2025 وحتى فبراير الجاري، والتي شملت حزمة من الإنجازات في مجالات الإنشاءات والصيانة والتجهيزات. ففي قطاع الإنشاءات، نجحت الهيئة في إدارة وتنفيذ 91 مشروعًا متنوعًا ما بين إنشاء جديد، وإحلال، وتوسعات، بإجمالي 1417 فصلًا دراسيًا.

وأوضح أن المشروعات شملت الانتهاء من تسليم 30 مدرسة بالكامل تضم 486 فصلًا، وإسناد العمل في 16 مدرسة تضم 224 فصلًا، إلى جانب طرح 15 مدرسة أخرى للدخول في الخدمة تباعًا، فضلًا عن استمرار العمل بمعدلات مرتفعة في 28 مدرسة تضم 476 فصلًا.

وأضاف محافظ المنيا أن قطاع الصيانة شهد نشاطًا مكثفًا لضمان سلامة وجودة المباني التعليمية وتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب، حيث شملت الأعمال تنفيذ 229 مشروع صيانة، تم الانتهاء من صيانة 116 مدرسة منها، وجارٍ العمل في 51 مدرسة أخرى. كما تم تنفيذ أعمال صيانة وتطوير لـ35 مدرسة بالتعاون مع جهات تمويلية مختلفة، شملت مدارس التعليم الفني (TEVT)، وجهاز تنمية المشروعات، ومؤسسة مصر الخير، بالإضافة إلى تطوير 28 مدرسة من خلال هيئة إنقاذ الطفولة.

وأشار اللواء كدواني إلى أن جهود التطوير امتدت لتجهيز الفصول بكافة الوسائل التعليمية، حيث تم تزويد المدارس التي تم تسليمها بعدد 8,530 تختة، إلى جانب تأثيث المعامل والغرف الإدارية، فضلًا عن توفير كامل احتياجات 5 مدارس للتربية الخاصة من غرف إقامة ومطابخ ومفروشات.

وشدد المحافظ على القضاء نهائيًا على أي عجز في الأثاث المدرسي بمختلف الإدارات التعليمية، من خلال توريد 22,390 تختة و1,635 سبورة إضافية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لضمان توفير بيئة تعليمية متكاملة لكل طالب.

وفيما يتعلق بتطوير البنية التحتية للمنشآت الإدارية التعليمية، أعلن محافظ المنيا الانتهاء الكامل من إنشاء إدارة بني مزار التعليمية ودخولها الخدمة، مؤكدًا في الوقت ذاته استمرار العمل بوتيرة متسارعة في إنشاء إدارة ملوي التعليمية وفقًا لأحدث المعايير، ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة المنظومة الإدارية وتقديم خدمات أفضل للمعلمين والطلاب.
 

المنيا محافظ المنيا الأبنية التعليمية مدارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

الزوج المتهم في الواقعة

زوج ينهي حياة زوجته بـ15طعنة لخلافات أسرية بالمحلة ويفر هاربا من البيت |صور

مصرع طالب في المنوفية

مصرع طالب صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد في المنوفية

ترشيحاتنا

دعم صحة المرأة

«الصحة» 67 مليون زيارة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة

وزير الكهرباء خلال الزيارة

في زيارة ميدانية.. وزير الكهرباء يتفقد هيئة الطاقة الذرية بأنشاص

اى اند مصر

إي آند مصر تستعرض رؤيتها لدور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل القطاع المصرفي

بالصور

ما هي فوائد الزبادي للأطفال ؟ .. ومتى يمكن تقديمه لهم

فوائد الزبادي للأطفال
فوائد الزبادي للأطفال
فوائد الزبادي للأطفال

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟

بإجمالي 1.3 كم.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية بالقنايات

رصف طريق
رصف طريق
رصف طريق

بقرار عاجل.. الصين تحل مشاكل شاشات اللمس والأزرار في السيارات

الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات

فيديو

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد