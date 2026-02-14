الأرصاد تحذر من أتربة عالقة واضطراب الملاحة.. وارتفاع ملحوظ في الحرارة غداً الأحد

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توقعت هيئة الأرصاد الجوية حدوث ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء غداً الأحد. حيث يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، ليتحول إلى حار نهاراً على معظم المناطق، ثم يعاود الانخفاض ليصبح مائلاً للبرودة ليلاً.

درجات الحرارة المتوقعة:

وفقاً للبيان، تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري درجة حرارة عظمى تصل إلى 29 درجة مئوية وصغرى 17 درجة. وفي السواحل الشمالية، تبلغ العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة. أما جنوب البلاد، فيشهد الحرارة الأعلى، حيث تصل العظمى في جنوب الصعيد إلى 32 درجة مئوية، بينما تسجل في شمال الصعيد 30 درجة عظمى.

الظواهر الجوية والتحذيرات:

حذرت الهيئة من عدة ظواهر جوية تشمل نشاط الرياح، ورصد نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر، والسواحل الشمالية الغربية، وصحراء مطروح، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

كما تتواجد أتربة عالقة على مناطق من شمال البلاد وصولاً إلى شمال الصعيد، ووسط سيناء، والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى، وتظهر سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

حالة الملاحة البحرية:

أطلقت الأرصاد تحذيراً بشأن اضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط، خاصة على سواحل (السلوم - مطروح - العلمين)، حيث تتراوح سرعة الرياح ما بين 40 إلى 60 كم/س، ويصل ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.

نصيحة من الأرصاد:
ناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بضرورة اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

