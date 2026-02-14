قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأربعاء أم الخميس.. 4 دول تعلن موعد أول أيام شهر رمضان المعظم 2026

موعد أول أيام شهر رمضان المعظم
موعد أول أيام شهر رمضان المعظم
خالد يوسف

أيام قليلة تفصل المسلمين حول العالم، عن شهر رمضان المعظم، حيث أعلنت أربع دول عن بداية شهر رمضان 2026 وحددت موعد بدء الشهر الكريم، وذلك مع وجود اختلاف في التقديرات الفلكية وطرق رؤية الهلال، وعادة ما تختلف بداية شهر رمضان بين بعض الدول الإسلامية بسبب تنوع طرق إثبات رؤية الهلال.

أول أيام شهر رمضان 2026 في قطر

أعلنت دولة قطر العربية، عن موعد الغرة الفلكية لشهر رمضان المبارك، والتي ستكون الأربعاء المقبل الموافق 18 فبراير الجاري، حيث قالت دار التقويم القطري في بيان، إن القرار الشرعي بدخول شهر رمضان يبقى من اختصاص لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وفق وسائل إعلام عربية.

وتم تحديد الموعد بناء على الحسابات الفلكية التي تشير إلى عدم إمكانية رؤية الهلال مساء الثلاثاء 17 فبراير القادم.

3 دول تعلن عن غرة شهر رمضان يوم الخميس المقبل

من جانبها، قالت 3 دول أخرى وهي سلطنة عمان، تركيا وسنغافورة، أن الخميس المقبل، الموافق 19 فبراير الجاري سيكون أول شهر رمضان المبارك.

وحددت كل من تركيا وسنغافورة، الخميس المقبل 19 فبراير الجاري غرة شهر رمضان، استنادا إلى نتائج الحسابات الفلكية التي تشير إلى تعذّر رؤية الهلال، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 فبراير الجاري.

تركيا وسنغافورة تعتمدان معايير الحساب الفلكي 

وفي تركيا، تعتمد السلطات في تحديد الأشهر الهجرية على حسابات فلكية مسبقة، تأخذ في الوقت عينه رؤية الهلال بعين الاعتبار، فيما أعلنت رئاسة الشؤون الدينية التركية، أن رؤية الهلال غير ممكنة، يوم الثلاثاء 17 فبراير الجاري من أي مكان في العالم العربي والإسلامي ولا حتى من القارتين الأمريكيتين، وحددت غرة شهر رمضان يوم الخميس المقبل.

وفي سنغافورة، يعتمد مجلس الشؤون الإسلامية حسابات فلكية مسبقة لمعرفة إمكانية رؤية الهلال من داخل البلاد، ووفق وسائل إعلام، فإن نظرا لأن رؤية الهلال الثلاثاء المقبل مستحيلة من سنغافورة بسبب غروب القمر قبل الشمس يومئذ، فقد حددت غرة رمضان في يوم الخميش المقبل.

شرط الرؤية يحسم الموقف في سلطنة عُمان

كانت سلطنة عُمان أعلنت رسميا أن يوم الأربعاء 18 فبراير، هو المتمم لشهر شعبان، وأن يوم الخميس 19 فبراير هو غرة شهر رمضان فى سلطنة عُمان.

وأوضح المركز الفلكي أن رؤية الهلال تعتبر شرطا أساسيا لبدء الشهر الهجري في سلطنة عُمان، ولأن القمر يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026  يغيب قبل الشمس أو معها في جميع أرجاء السلطنة وبالتالي تستحيل رؤية الهلال يومئذ.

رؤية هلال رمضان

تعتمد بعض الدول على الرؤية الشرعية المباشرة، بينما يعتمد البعض الآخر على الحسابات الفلكية الدقيقة. 

ومن المتوقع أن تعلن بقية الدول الإسلامية نتائج رؤية هلال رمضان في الأيام القليلة القادمة لتحديد الموعد الرسمي لأول أيام الشهر الكريم.

4 دول تعلن موعد أول أيام شهر رمضان شهر رمضان المعظم 2026 أول أيام شهر رمضان دولة قطر العربية 3 دول تعلن عن غرة شهر رمضان تركيا سنغافورة سلطنة عُمان الدول الإسلامية

