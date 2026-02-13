قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكريم خالد الصاوي وريهام عبد الغفور بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
25%.. تجارية الجيزة تزف بشرى للمواطنين بشأن معارض أهلا رمضان
تجاوز بغيض.. بن غفير يقتحم سجن عوفر وينكل بالأسرى الفلسطينيين | شاهد
بعد خفض الفائدة .. اعرف أعلى شهادة ادخار من البنك الأهلي المصري
مصادر لـ صدى البلد: محمود أباظة وفخري عبد النور ومحمد سرحان يطعنون ضد شرعية السيد البدوي
دار الإفتاء: نجاة أبوي النبي هو القول الحق على مر العصور
الهلال يفوز على الاتفاق بثنائية نظيفة بالدوري السعودي
سيد فؤاد: محمود حميدة الأب الروحي لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
جميل مزهر: بناء قيادة وطنية فلسطينية موحدة تضم مختلف الفصائل أمر ضروري
بالإنفوجراف.. مجلس الوزراء يمكن 5000 شركة ناشئة لتوظيف 500 ألف شاب
رئيس الأركان الإسرائيلي: لن نتنازل عن نزع سلاح غزة وتفكيك حماس
النووي الأوروبي.. المستشار الألماني يكشف عن محادثات سرية مع فرنسا
توك شو

قبل شهر رمضان.. أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان 2026

منار عبد العظيم

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تقدم معارض "أهلا رمضان" التي تنظمها وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة واسعة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بهدف التخفيف عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

ونرصد أسعار بعض السلع المتوفرة في المعارض هذا العام:

أسعار الأرز والدقيق والسلع الجافة

توجد أنواع مختلفة من الأرز والدقيق في معارض "أهلا رمضان" بأسعار تتفاوت حسب النوع والجودة، ومنها:

أرز طبيعي بسعر 21 جنيها.

أرز فيرونا رفيع طبيعي بسعر 22 جنيها.

أرز فيرونا رفيع الحبة بسعر 23 جنيها.

أرز فيرونا عريض (كامولينو) بسعر 26 جنيها.

أرز أكاديا عريض فاخر بسعر 29 جنيها.

الذهبي أرز رفيع (1 كجم) بسعر 28 جنيها بدلاً من 30 جنيها.

الذهبي أرز طبيعي (1 كجم) بسعر 26 جنيهابدلاً من 29 جنيها.

سندريلا أرز (1 كجم) بسعر 24 جنيها بدلاً من 26 جنيها.

الملوك أرز فاخر (1 كجم) بسعر 28 جنيهابدلا من 31 جنيها.

كهرمانة أرز (1 كجم) بسعر 24 جنيها بدلا من 26 جنيها.

كما يتم عرض دقيق الكوثر بسعر 18.5 جنيه.

أسعار الصلصة والمربى

صلصة طماطم قها (برطمان 300 جرام) بسعر 25 جنيها.

صلصة قها (ظرف 300 جرام) بسعر 15 جنيها.

خل قصب طبيعي (لتر) بسعر 12 جنيها.

مربى قها (350 جرامًا) بسعر 25 جنيها.

مربى قها (900 جرام) بسعر 55 جنيها.

أسعار اللحوم والدواجن والأسماك

تُعرض معارض "أهلا رمضان" أيضًا مجموعة متنوعة من اللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة، وتُفصّل الأسعار كالتالي:

أسعار الدواجن:

كيلو الدواجن المجمدة بسعر 130 جنيهًا.

أسعار الأسماك:

كيلو السمك البلطي البلدي بسعر 90 جنيهًا.

كيلو السمك البوري بسعر 195 جنيهًا.

كيلو سمك المكرونة البلدي بسعر 195 جنيهًا.

كيلو سمك المكرونة المستورد بسعر 105 جنيهات.

كيلو الجمبري بسعر 540 جنيهًا.

كيلو الرنجة بسعر 175 جنيهًا.

كيلو فيليه قشر بياض بسعر 405 جنيهات.

أسعار اللحوم:

كيلو اللحم السوداني الطازج بسعر 310 جنيهات.

طبق لحم مفروم (800 جرام) بسعر 200 جنيه.

طبق لحم مفروم (500 جرام) بسعر 125 جنيهًا.

طبق كبدة (400 جرام) بسعر 75 جنيهًا.

مبادرة "أهلا رمضان" لتوفير السلع الأساسية بخصومات تصل إلى 25%

صرح الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، بأن  مبادرة أهلا رمضان تهدف إلى توفير السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن المصري، مع تخفيضات تتراوح من 15% إلى 25% على المنتجات المختلفة، وذلك من خلال أكثر من 3000 منفذ على مستوى الجمهورية، تشمل معارض وشوادر ثابتة ومتحركة.

المشاركة الحكومية والقطاع الخاص

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية:تتم المبادرة بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص تحت إشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث تسعى إلى توفير السلع للمواطنين بأفضل الأسعار الممكنة، بالإضافة إلى ضمان جودة المنتجات. 

وتابع:أن هذا التعاون يسهم في توفير سلع بأسعار مناسبة لتخفيف العبء عن المواطنين في شهر رمضان.

