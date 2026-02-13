قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

خالد الصاوي بالزي الفرعوني فى المؤتمر الصحفي لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

المؤتمر الصحفي لمهرجان الاقصر
المؤتمر الصحفي لمهرجان الاقصر
أحمد إبراهيم

حرص الفنان خالد الصاوي على التواجد فى المؤتمر الصحفي بمهرجان الاقصر للسينما الأفريقية حيث يتم الإعلان عن تفاصيل الدورة الخامسة عشر للمهرجان، والتي من المقرر أن تُقام في الفترة من 30 مارس وحتى 6 أبريل 2026 بمدينة الأقصر جنوب مصر.

وظهر خالد الصاوي فى المهرجان بالزي الفرعوني فى ظهور مختلف يتناسب مع طبيعة مهرجان الاقصر. 

وقد أعلنت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد ومديرة المهرجان المخرجة عزة الحسيني عن تكريم النجمة المصرية ريهام عبد الغفور في الدورة الخامسة عشرة للمهرجان. 

تكريم الفنانة ريهام عبد الغفور جاء بناء علي حيثيات أقرتها اللجنة العليا للمهرجان، ومن بينها أنها ممثلة قدمت باقة من الأدوار التي رسخت حضورها كممثلة متعددة المواهب في الدراما والسينما، وأن مسيرتها الفنية حافلة وتمتد لأكثر من ربع قرن في التمثيل والمشاركة في أعمال مؤثرة على الشاشة الكبيرة والصغيرة. 

ريهام عبد الغفور(مواليد 6 سبتمبر 1978) تكريم الفنانة ريهام عبد الغفور في الدورة المقبلة يأتي احتفاءً بمسيرة فنية جادة وواعية، استطاعت خلالها أن تنحاز للاختيار الصعب، وأن تقدم عبر السينما والدراما أدوارًا إنسانية عميقة عبّرت عن تحولات المجتمع المصري، وكرّست حضورها كإحدى أهم ممثلات جيلها، القادرات على الجمع بين الحس الفني الرفيع والصدق التعبيري، مشيرًا إلى أن ريهام تمثل نموذجًا للممثلة التي راهنت منذ بداياتها على الجودة الفنية والتنوع، وأسهمت بأدائها في إثراء المشهد السينمائي المصري بأعمال تحمل قيمة فنية وإنسانية واضحة. 

ومن أبرز محطات مسيرتها التي شكلت علامة في السينما سلسلة من الأدوار السينمائية المهمة التي عكست تنوّع اختياراتها وقدرتها على التلوّن بين الدراما والكوميديا والإثارة، فقد بدأت حضورها السينمائي بفيلمي : سحر العيون وصاحب صاحبه عام 2002، ثم شاركت في عدد من الأعمال البارزة في منتصف العقد الأول من الألفية، من بينها : حريم كريم، ملاكي إسكندرية عام 2005، وقدمت أيضا أفلام مثل : زي الهوا، وجعلتني مجرماً عام 2006، حيث برزت في أدوار أكدت نضجها الفني المبكر. 

واستكملت مشوارها السينمائي بأعمال مثل : عجميستا عام 2007، والغابة عام 2008، وصولاً إلى مشاركاتها اللافتة في أفلام الهرم الرابع عام 2016، والخلية عام 2017، وسوق الجمعة عام 2018، وصاحب المقام عام 2020، وأعز الولد عام 2021، وأما عن حالة الطقس عام 2022، ثم ليلة العيد عام 2024، وآخر أفلامها فيلم "خريطة رأس السنة " . 

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

وتُعد دورة 2026 من أبرز دورات المهرجان، إذ تحمل اسم المخرج العالمي الراحل يوسف شاهين بمناسبة الاحتفاء بمئوية ميلاده تحت شعار " يوسف شاهين.. حدوتة مصرية "، في إقرار بتأثيره العميق في السينما العربية والإفريقية. 

مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يرأس شرف دورته المقبلة النجم الكبير محمود حميدة، ويرأس لجنته العليا المنتج والموزع السينمائي جابي خوري، وينظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين للدعم والتنمية، وهي منظمة مدنية غير هادفة للربح. 

ويقام المهرجان بالشراكة مع وزارات الثقافة والسياحة والآثار والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر، وبرعاية نقابة السينمائيين، شركة أفلام مصر العالمية، ومؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة، وأوراسكوم تيليكوم ، والبنك الاهلي المصري.

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

