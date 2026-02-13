قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإسكان توجه تحذيرا عاجلا لأصحاب شقق سكن لكل المصريين 7.. ما القصة؟
ترامب يحذر: فشل المفاوضات النووية يعني "يوما عصيبا" لإيران
مصطفى بكري: أقول الحقيقة ولا أُرضي أحدا.. وأدعم المعارضة الوطنية البناءة
يوتيوب يطلق تطبيقًا رسميًا لنظارة Apple Vision Pro بعد انتظار سنتين
خلال لقاء رضا بهلوي.. زيلينسكي يطالب بتشديد العقوبات ضد إيران
كم مرة صام النبي شهر رمضان؟.. تعرف على الإجابة الصحيحة
النيابة العامة تأمر بحبس متهمة لنشر فيديو بإدعاء محاولة اختطاف من مجهول
فضيحة مدوية.. صاحب شركة إنتاج فني متهم باستغلال الصغار والشباب
أول صور للمجني عليه في ميت عاصم … شهود عيان: العمدة كان موجود وضربه على وشه مرتين
نقيب الصحفيين عن واقعة شاب بنها: حماية الضحايا مسئولية الصحافة وليس إعادة إنتاج العنف
نصائح مهمّة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.. لتجنب النوبات أثناء العواصف الترابية
البنك المركزي: تراجع التضخم إلى 7% خلال الربع الأخير من العام الحالي..تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

25%.. تجارية الجيزة تزف بشرى للمواطنين بشأن معارض أهلا رمضان

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أعلنت الغرفة التجارية بالجيزة عن تخفيضات كبيرة في معارض "أهلاً رمضان" لهذا العام، والتي تتراوح بين 10% و25% على السلع المختلفة، وفقاً لنوع كل منتج. 

هذه المعارض تهدف إلى تقديم الدعم للمواطنين خلال شهر رمضان، وتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة.

تخفيضات معارض أهلاً رمضان

كشف المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، عن تفاصيل تخفيضات "أهلاً رمضان" التي تعقد سنوياً لدعم السوق المحلي والمواطنين في هذا الشهر الفضيل.

 وأوضح أن التخفيضات على السلع تتفاوت بين 10% و25%، وأن الهدف من هذه المعارض هو تسهيل الوصول إلى السلع بأسعار مخفضة.

مسؤولية الغرف التجارية في خدمة المجتمع

اللافت أن هذه المعارض ليست جديدة على الغرف التجارية، بل هي جزء من دورها المجتمعي المستمر، حيث تهدف إلى خدمة كل من المواطن والتاجر على حد سواء.

وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" على قناة “DMC”: أن الغرفة التجارية بالجيزة تلعب دورًا محوريًا في تنظيم هذه المعارض بشكل مستمر من أجل تيسير الحياة على المواطنين خلال شهر رمضان.

الآلية التي تضمن تقديم الأسعار المخفضة

أشار المهندس أسامة الشاهد إلى الطريقة التي تعتمد عليها الغرفة التجارية بالجيزة لتقديم هذه التخفيضات، حيث تتحمل الغرفة كافة التكاليف المالية الخاصة بالمعارض، بدءاً من الإنشاءات وتجهيز "الستاندات" وصولاً إلى تأمين الأماكن. 

وأضاف أن المعارض يتم تنظيمها بالتعاون مع محافظة الجيزة، وتتمكن الغرفة من تأمين هذه المساحات للتجار بشكل مجاني تماماً.

تقليل حلقات تداول السلع

و أوضح الشاهد أن الغرفة التجارية تعتمد على تقليل حلقات تداول السلع من خلال اختيار المنتجين والمستوردين مباشرة، مما يساعد في تقليل التكلفة النهائية على المنتجات.

 وقال: "نضغط على الموردين لتقديم خصومات حقيقية في مقابل إعفائهم من تكاليف العرض والدعاية"، مما يجعل المعارض بمثابة "رابح للجميع" حيث يستفيد التاجر من الإقبال الكثيف والدعاية المجانية، بينما يستفيد المواطن من الأسعار المخفضة.

افتتاح المعارض وتوزيعها الجغرافي

وفيما يتعلق بعدد المعارض، أعلن رئيس الغرفة التجارية بالجيزة عن افتتاح 25 معرضاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بالإضافة إلى المعرض الرئيسي في شارع فيصل.

 وقد حضر حفل الافتتاح عدد من الوزراء البارزين مثل وزير التموين، وزير الزراعة، وزير التنمية المحلية، ومحافظ الجيزة.

خطة الانتشار الجغرافي

وأكد الشاهد أن الغرفة تعتمد على الانتشار الجغرافي لهذه المعارض في مختلف أنحاء الجيزة لتقليل تكاليف المواصلات على المواطنين، مع توفير السلع الأساسية والضرورية لشهر رمضان بالقرب من أماكن سكنهم. وأضاف أن هذا التوزيع الجغرافي يساهم في تسهيل الوصول إلى المعارض وتلبية احتياجات المواطنين دون الحاجة للتنقل لمسافات طويلة.

أهلاً رمضان السلع اهلا رمصان معارض وشوادر اهلا رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

العاصفة الترابية

الأرصاد تكشف التفاصيل.. متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟

غسل الجنابة

عن الخطأ في غسل الجنابة.. دار الإفتاء: أفعال العوام تصحح ولا تهدر

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 18 يسجل 5655 جنيها

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

جانب من الواقعه

ضبط المتهمين بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص

رمضان

3 دول تحسم الموعد.. الخميس 19 فبراير أول أيام رمضان 2026

ترشيحاتنا

جاسكو وايثيدكو تساهمان في تأسيس قسم جديد بمدرسة العامرية الثانوية الصناعية

البترول: جاسكو وإيثيدكو تساهمان في تأسيس قسم جديد بمدرسة العامرية الثانوية الصناعية

العملات العربية

سعر العملات العربية مساء اليوم الجمعة 13-2-2026

سعر الدولار

تراجع 13 قرشا في أسبوع.. سعر الدولار اليوم الجمعة 13-2-2026

بالصور

معلومات لا تعرفها عن التهاب الأمعاء .. أكثر من مجرد “مشاكل هضمية”

التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط
التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط
التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط

نصائح مهمّة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.. لتجنب النوبات أثناء العواصف الترابية

إجراءات وقاىية لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
إجراءات وقاىية لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
إجراءات وقاىية لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية

لتجنب المخاطر الصحية.. هؤلاء ممنوعون من الخروج أثناء العاصفة الترابية

أشخاص ممنوعون من الخروج في العاصفة الترابية
أشخاص ممنوعون من الخروج في العاصفة الترابية
أشخاص ممنوعون من الخروج في العاصفة الترابية

5 فواكه مخللة هتضيف طعم ما يتنسيش على سفرة رمضان.. مش بس خيار ولفت

مخللات الفاكهة موضة سفرة رمضان 2026.
مخللات الفاكهة موضة سفرة رمضان 2026.
مخللات الفاكهة موضة سفرة رمضان 2026.

فيديو

سيارة شيرين عبدالوهاب

متقلش عن ليلى مراد في حاجة.. فيديو سيارة شيرين عبد الوهاب يُشعل الجدل

مقارنة إيمي سمير وياسمين عبدالعزيز

معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد