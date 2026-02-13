نصائح لكبار السن والأطفال خلال التقلبات الجوية

مع التحذير من التغييرات الجوية و الرياح التي تشهدها البلاد خلال اليوم وغدا، يعتبر كبار السن والأطفال والنساء الحوامل والمرضى الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي وأمراض القلب والأوعية الدموية أكثر حساسية من الرمل والغبار. لذا، يُنصح بتجنب الخروج قدر الإمكان في الأجواء الرملية والمغبرة. وفي حال ظهور أعراض مثل السعال المزمن المصحوب ببلغم، أو ضيق التنفس، أو الأزيز المتقطع، أو آلام الصدر، يجب عليهم مراجعة الطبيب فورًا. أما من يضطرون للبقاء في الهواء الطلق لأسباب مهنية، كرجال المرور وعمال النظافة وعمال البناء، فعليهم اتخاذ تدابير وقائية شخصية.

نصائح للتعامل مع التغييرات الجوية

في الأجواء الرملية والمغبرة، يُنصح بالبقاء في المنزل قدر الإمكان، واتخاذ التدابير التالية:

١. إغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام، وتغطية الفتحات بشريط لاصق عند الضرورة لمنع دخول الرمال والغبار إلى الغرفة.

٢. استخدام ممسحة مبللة أو قطعة قماش مبللة لتنظيف الغبار ومنع انتشاره مجدداً.

٣. يمكن استخدام أجهزة ترطيب الهواء ومرشات المياه للحفاظ على رطوبة مناسبة في الهواء.

٤. تشغيل جهاز تنقية الهواء إذا سمحت الظروف.

إذا اضطررت للخروج، فاحرص على اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية نفسك.

١. ارتدِ كمامة للحد من أضرار الرياح والرمال على الجهاز التنفسي. في الطقس الرملي، تنتشر الأتربة العالقة والجسيمات الدقيقة وجزيئات الغبار العالقة في الهواء، لذا يُنصح بارتداء كمامات N95 أو كمامات مزودة بمرشحات عالية الجودة.

٢. ارتدِ نظارات واقية من الرياح لحماية عينيك. في حال دخول الرمال أو الرياح إلى عينيك، تجنب فركهما بيديك. اغسل عينيك بالماء الجاري أو استخدم قطرات العين في أسرع وقت ممكن. إذا استمر شعورك بعدم الراحة، فاستشر الطبيب فورًا.

٣. ارتدِ قبعة أو قطعة قماش قطنية لحماية الجلد والشعر والأذنين.

٤. اغسل يديك ووجهك فور عودتك إلى المنزل. تمضمض ونظف أنفك. إن أمكن، استحم وارتدِ ملابس جديدة.

