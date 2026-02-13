قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خارطة طريق الحكومة الجديدة لرفع جودة الخدمات وتحقيق الطفرة الاقتصادية المنشودة
براتب 20 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الان
ترتيبات مباراة الزمالك وكايزر تشيفز الحاسمة في الكونفدرالية
تجاهل زيزو.. نصائح المنتخب لـ إمام عاشور تثير أزمة في الزمالك
ألمانيا .. تعليق العمليات في مطار كولونيا بسبب عطل في تقنيات الأمن
تسريب صور سيارة بورش تايكان بتصميم مستوحى من GT3 RS
تفاصيل تعديل جديد بـ الأهلي في عقد إمام عاشور
بعد قطيعة استمرت عاما.. الجزائر تعيد سفيرها إلى النيجر
موعد صلاة الجمعة اليوم.. كل مواقيت الصلاة 13 فبراير 2026
مصرع وإصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق إدفو مرسى علم
إصابة 7 أشخاص في تصادم بالطريق الصحراوي بـ البحيرة
مجلس الدفاع الإيراني: المنظومة الصاروخية خط أحمر وغير قابلة للتفاوض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

نصائح لكبار السن والأطفال خلال التقلبات الجوية

تغييرات جوية
تغييرات جوية
هاجر هانئ

مع التحذير من التغييرات الجوية و الرياح التي تشهدها البلاد خلال اليوم وغدا، يعتبر كبار السن والأطفال والنساء الحوامل والمرضى الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي وأمراض القلب والأوعية الدموية أكثر حساسية من الرمل والغبار. لذا، يُنصح بتجنب الخروج قدر الإمكان في الأجواء الرملية والمغبرة. وفي حال ظهور أعراض مثل السعال المزمن المصحوب ببلغم، أو ضيق التنفس، أو الأزيز المتقطع، أو آلام الصدر، يجب عليهم مراجعة الطبيب فورًا. أما من يضطرون للبقاء في الهواء الطلق لأسباب مهنية، كرجال المرور وعمال النظافة وعمال البناء، فعليهم اتخاذ تدابير وقائية شخصية.

نصائح للتعامل مع التغييرات الجوية 

في الأجواء الرملية والمغبرة، يُنصح بالبقاء في المنزل قدر الإمكان، واتخاذ التدابير التالية:

١. إغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام، وتغطية الفتحات بشريط لاصق عند الضرورة لمنع دخول الرمال والغبار إلى الغرفة.

٢. استخدام ممسحة مبللة أو قطعة قماش مبللة لتنظيف الغبار ومنع انتشاره مجدداً.

٣. يمكن استخدام أجهزة ترطيب الهواء ومرشات المياه للحفاظ على رطوبة مناسبة في الهواء.

٤. تشغيل جهاز تنقية الهواء إذا سمحت الظروف.

إذا اضطررت للخروج، فاحرص على اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية نفسك.

١. ارتدِ كمامة للحد من أضرار الرياح والرمال على الجهاز التنفسي. في الطقس الرملي، تنتشر الأتربة العالقة والجسيمات الدقيقة وجزيئات الغبار العالقة في الهواء، لذا يُنصح بارتداء كمامات N95 أو كمامات مزودة بمرشحات عالية الجودة.

٢. ارتدِ نظارات واقية من الرياح لحماية عينيك. في حال دخول الرمال أو الرياح إلى عينيك، تجنب فركهما بيديك. اغسل عينيك بالماء الجاري أو استخدم قطرات العين في أسرع وقت ممكن. إذا استمر شعورك بعدم الراحة، فاستشر الطبيب فورًا.

٣. ارتدِ قبعة أو قطعة قماش قطنية لحماية الجلد والشعر والأذنين.

٤. اغسل يديك ووجهك فور عودتك إلى المنزل. تمضمض ونظف أنفك. إن أمكن، استحم وارتدِ ملابس جديدة.

المصدر: en.chinacdc.

كبار السن أمراض الجهاز التنفسي الحوامل السعال المزمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

تطورات بأزمة أرض الزمالك في أكتوبر عقب التغيير الوزاري

حالة الطقس غداً

عاصفة رملية خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة

الجيش الملكي

إبراهيم عبد الجواد: النهاردة الأهلي عمل تصرف من تصرفات الكبار

الدعاء

دعاء آخر جمعة في شهر شعبان.. أدركه بـ20 كلمة مستجابة لسداد دينك

محافظ البحيرة

خروج عجلات قطار القاهرة الإسكندرية عن مساره بكفر الدوار

إمام عاشور

توروب ينهي الجدل بشأن إمام عاشور

أقساط سكن لكل المصريين 7

تبدأ من 3800 جنيه شهريا.. تفاصيل أقساط شقق سكن لكل المصريين 7

امام عاشور

لف الترابيزة كلها.. هل تجاهل مصطفى شلبي إمام عاشور في فرح كريم الدبيس؟

ترشيحاتنا

تغييرات جوية

نصائح لكبار السن والأطفال خلال التقلبات الجوية

ارز بالخلطة

طريقة عمل أرز بالخلطة.. وصفة شرقية بطعم المطاعم في منزلك

دواء الحموضة

دواء شائع تحت التحذير .. آثار جانبية لا ينتبه لها كثيرون

بالصور

تسريب صور سيارة بورش تايكان بتصميم مستوحى من GT3 RS

بورش تايكان
بورش تايكان
بورش تايكان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد