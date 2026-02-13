يحرسان قطعة أرض.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على سيدة ونجلتها بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الإدعاء بقيام بعض الأشخاص بالتهجم على قطعة أرض والتعدى على سيدة وكريمتها أثناء حراستهما لها بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، ووجود نزاع حول ملكية قطعة الأرض المشار إليها بين طرف أول (محامى "وكيلاً عن عائلة تحمل جنسية إحدى الدول") ، طرف ثان (مالك مكتب إستيراد وتصدير "له معلومات جنائية") محرر بشأنها محضرين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما ، وبمناقشة الطرف الأول نفى ما ورد بالشكوى من قيام بعض الأشخاص بالتهجم على قطعة الأرض ، وأن الظاهرين بمقطع الفيديو تصادف مرورهم بالمنطقة أثناء تصوير المقطع وليس لهم علاقة بالمشكو فى حقه، وبسؤال السيدة وكريمتها أيدوا ما سبق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





