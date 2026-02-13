السياحة والآثار تشارك في المعرض الدولي BIT 2026 بميلانو

شاركت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في المعرض السياحي الدولي BIT 2026 الذي أُقيم بمدينة ميلانو بدولة إيطاليا؛ ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتنويع الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر وحرصها على المشاركة فى المعارض والفعاليات السياحية الدولية الهامة للترويج للمقصد السياحي المصري بما يساهم في زيادة التدفقات السياحية الوافدة إليه.

الجناح المصرى المشارك بالمعرض السياحي الدولي في ميلانو

افتتح الجناح المصري السفير وليد عثمان قنصل مصر العام بميلانو، وإسماعيل عامر مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بحضور شيرين سمير مسئول السوق الإيطالي بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والمهندسة نادية حسام الدين عضو الإدارة العامة للمعارض والفعاليات بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والمشرفة على تصميم الجناح المصري.

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أن السوق الإيطالي يعد أحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، وقد شهد طفرة ملحوظة في أعداد السائحين الوافدين منه إلى المقصد المصري خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024 مع توقعات باستمرار هذا النمو على نحو مضطرد خلال العام الجاري، مؤكداً حرص الهيئة على المشاركة، بصفة مستمرة، في معرض BIT؛ ولاسيما وأنه يعد من أهم المعارض السياحية بالسوق الإيطالي، ما يعد فرصة جيدة للقاء الجمهور من زائري المعرض وشركاء المهنة من منظمي الرحلات ومتخذي القرار في قطاع السياحة لتبادل الرؤى والأفكار بما يساهم في جذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة من هذا السوق السياحي الهام.

وخلال المشاركة في المعرض، عقد إسماعيل عامر عدداً من اللقاءات المهنية مع كل من ممثلي اتحاد شركات السياحة الإيطالى "Fiavet" وعدد من كبار منظمي الرحلات وممثلي شركات السياحة وكبريات مواقع الحجز الالكتروني، والتي تم خلالها مناقشة سبل تعزيز التعاون خلال الفترة القادمة وخطط العمل للترويج للوجهات والأنماط والمنتجات السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، بالإضافة إلى الاستماع لآرائهم لزيادة التدفقات السياحية الوافدة من السوق الإيطالي إلى مصر، كما تم التعرف على أبرز المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة بالسوق الإيطالي واتجاهات السائحين الإيطاليين.

كما تم خلال هذه اللقاءات تسليط الضوء على الأنماط والمنتجات السياحية بالمقصد المصري ولاسيما الجديدة وكذلك الوجهات السياحية التي تسعى الدولة إلى وضعها على خريطة السياحة الإيطالية، ومنها منطقة الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى الحديث عن المتحف المصرى الكبير، أحد المشروعات القومية الكبرى والذى تم افتتاحه فى نوفمبر الماضي، ومسار رحلة العائلة المقدسة في مصر.

وفي إطار تعزيز المشاركة المصرية في المعرض وإلقاء مزيد من الضوء على الجناح المصري لجذب زائري المعرض لزيارته؛ تم بث إعلانات بالممرات الموصلة لمدخل الصالة التى يقع بها الجناح المصرى، بالإضافة إلى وضع إعلان عند البوابة الجنوبية الرئيسية للمعرض تسلط الضوء على الوجهات السياحية المتنوعة بالمقصد المصري.

جدير بالذكر أن الهيئة شاركت في معرض BIT هذا العام بجناح تبلغ مساحته 120 مترا مربعا، وتم تصميمه على الطراز الفرعوني بلمحة عصرية؛ حيث تم تزويده بشاشات عرض كبيرة لعرض الأفلام الترويجية عن الوجهات السياحية المختلفة، وشهد المعرض في دورته الحالية إقبالاً من المنشآت الفندقية وشركات السياحة المصرية؛ حيث شارك بالجناح المصري 5 شركات سياحة و4 منشآت فندقية بالإضافة إلى شركة طيران.

