قرة عيني ماتت.. محمد الدسوقي يستقبل العزاء في زوجته بـ بورسعيد

أعلن المخرج والممثل محمد الدسوقي عن موعد استقبال العزاء في زوجته والتي رحلت عن عالمنا خلال الساعات الماضية.

وقال محمد الدسوقي: العزاء بدار المناسبات بمسجد مريم بعد صلاة المغرب، بمحافظة بورسعيد

وكان قد كتب محمد الدسوقي منذ قليل عبر صفحته علي موقع فيسبوك: زوجتي وقرة عيني ماتت.. صلاة الجنازة بمسجد الكريم بعد صلاة الجمعة، والدفن بالمقابر القديمة، باب واحد، شارع كسري.

محمد الدسوقي ممثل ومخرج ، شارك في، مسلسل ذات (بنت اسمها ذات) في عام 2013، ومسلسل العراف في عام 2013، ومسلسل تحت السيطرة في عام 2015، ومسلسل اللعبة في عام 2020.