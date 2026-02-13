بعد تولي حقيبة وزارة الرياضة.. أرض الزمالك و 3 مطبات تواجه جوهر نبيل

يواجه جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة عقب توليه حقيبة وزارة الشباب والرياضة عديد الصعاب فى الملفات الحساسة فى الكرة المصرية.

ويأتي تولي جوهر نبيل للمنصب في توقيت بالغ الحساسية، تمر فيه الرياضة المصرية والاستعداد لاستحقاقات دولية كبرى، في مقدمتها كأس العالم المقبلة، وأولمبياد لوس أنجلوس 2028 إلى جانب ملفات داخلية شائكة تنتظر الحسم.

عديد الملفات بإنتظار الوزير جوهر نبيل يأتي في مقدمتها أزمة أرض نادي الزمالك فى أكتوبر وتجنيس اللاعبين المصريين بالخارج فضلا عن ارتباطات المنتخبات الوطنية بمختلف مسمياتها.

أرض أكتوبر

ملف أرض الزمالك في أكتوبر يعتبر من الملفات الشائكة التى تواجه الوزير جوهر نبيل لاسيما وأن المشروع كان معلقًا خلال الأسابيع الماضية، قبل الاستقرار على موقع مبدئي في وصلة دهشور الغربي إلي جانب أنه تم عرض أربع قطع أراضي على إدارة القلعة البيضاء التي استقرت على إحداها مع توقعات بإعادة فتح الملف مجددًا خلال الأسبوع المقبل في ضوء التغييرات التي شهدتها وزارتا الإسكان والشباب والرياضة.

محاربة ظاهرة التجنيس.. ملف الرأي العام

يُعد ملف تجنيس اللاعبين أحد أبرز التحديات التي ستفرض نفسها بقوة على أجندة الوزير الجديد، في ظل تزايد حالات تجنيس لاعبين مصريين خلال السنوات الأخيرة في ألعاب فردية وجماعية مختلفة، وهو ما أثار جدلًا واسعًا داخل الشارع الرياضي.

وسيكون على جوهر نبيل التعامل مع هذا الملف بحساسية كبيرة، عبر البحث عن الأسباب الحقيقية وراء لجوء بعض اللاعبين للتجنيس، سواء كانت متعلقة بالدعم المالي، أو ضعف التخطيط، أو غياب المسار الواضح للبطولات الكبرى، والعمل على وضع آلية واضحة للاحتفاظ بالمواهب، وتوفير بيئة مناسبة للأبطال تضمن لهم الاستقرار الفني والمعنوي.

كأس العالم.. هدف يتجاوز المشاركة الشرفية

على صعيد كرة القدم، يبرز ملف استعداد المنتخب الوطني للمشاركة في كأس العالم المقبلة كأحد أهم الملفات العاجلة، خاصة مع اقتراب موعد البطولة، وارتفاع سقف الطموحات لدى الجماهير.

وسيكون مطلوبًا من وزير الرياضة الجديد عقد جلسات تنسيقية مع مسؤولي اتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب، لوضع رؤية واضحة تهدف إلى تقديم مشاركة قوية تليق باسم الكرة المصرية، بعيدًا عن الاكتفاء بالحضور الشكلي، مع توفير كل سبل الدعم الفني والتنظيمي لضمان أفضل إعداد ممكن.

أولمبياد لوس أنجلوس 2028 التحدي الأكبر

رغم تبقي نحو ثلاث سنوات على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028، إلا أن هذا الملف يُعد من أخطر وأهم التحديات التي ستواجه جوهر نبيل منذ اليوم الأول لتوليه المنصب.

فالنجاح الأولمبي لا يُبنى في عام أو اثنين، بل يحتاج إلى تخطيط طويل المدى، وبرامج إعداد علمية دقيقة، واختيار الألعاب القادرة على حصد الميداليات، مع توفير الدعم الكامل للأبطال المرشحين، لتجنب تكرار فجوة التوقعات والنتائج التي شهدتها بعض الدورات السابقة.

ويمتلك جوهر نبيل رصيدًا كبيرًا من الخبرات الرياضية والإدارية، سواء من خلال مسيرته كلاعب دولي شارك في ثلاث دورات أولمبية، أو من خلال عمله داخل الاتحادات الرياضية ومجالس الإدارات، وهو ما يمنحه فهمًا عميقًا لتفاصيل المنظومة من الداخل.

لكن التحدي الحقيقي سيبقى في قدرته على ترجمة هذه الخبرات إلى قرارات عملية وسياسات مستدامة، توازن بين طموحات الجماهير وإمكانات الواقع، وتعيد ترتيب الأولويات بما يخدم مستقبل الرياضة المصرية.

ومع بداية ولايته، تتجه الأنظار إلى جوهر نبيل باعتباره وزيرًا قادمًا من قلب الملاعب، في انتظار ما سيقدمه من حلول ورؤى جديدة لمواجهة ملفات معقدة، ستحدد ملامح المرحلة المقبلة للرياضة في مصر