قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلال 23 يوما.. سنتكوم تعلن انتهاء عملية نقل 5700 معتقل داعـ شي من سوريا إلى العراق
الداخلية: سيدتان و 7 رجال أجبروا شابا على ارتداء ملابس نسائية بسبب علاقة له مع ابنتهم
هل يجوز صيام اليوم الأخير من شعبان؟.. الإفتاء تجيب
حامد خلاف بطل العالم للألعاب البدنية للمرة السابعة.. صور
مؤلفات بيتهوفن وشوبرت وبرامز بقيادة نسائية ألمانية على المسرح الكبير
للتحصين من العين والحسد .. آيات قرآنية مكتوبة للحماية.. تعرف عليها
أول سؤال برلماني لوزير الاستثمار الجديد.. 5 ملفات ساخنة
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الجمعة 13-2-2026
نافذة الإنقاذ تضيق.. الأرض تقترب من البيت الزجاجي الساخن | ماذا يحدث ؟
هل يشارك محمد صلاح أمام برايتون غدا| مدرب ليفربول يجيب
مسيرات روسية تخترق أجواء كييف.. وتفعيل الدفاعات الجوية في العاصمة الأوكرانية
الأرصاد: اليوم ذروة موجة الأتربة وتحسن الأجواء نسبيا ليلا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد تولي حقيبة وزارة الرياضة.. أرض الزمالك و 3 مطبات تواجه جوهر نبيل

جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة
جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة
القسم الرياضي

يواجه جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة عقب توليه حقيبة وزارة الشباب والرياضة عديد الصعاب فى الملفات الحساسة فى الكرة المصرية.

ويأتي تولي جوهر نبيل للمنصب في توقيت بالغ الحساسية، تمر فيه الرياضة المصرية والاستعداد لاستحقاقات دولية كبرى، في مقدمتها كأس العالم المقبلة، وأولمبياد لوس أنجلوس 2028 إلى جانب ملفات داخلية شائكة تنتظر الحسم.

عديد الملفات بإنتظار الوزير جوهر نبيل يأتي في مقدمتها أزمة أرض نادي الزمالك فى أكتوبر وتجنيس اللاعبين المصريين بالخارج فضلا عن ارتباطات المنتخبات الوطنية بمختلف مسمياتها.

أرض أكتوبر

ملف أرض الزمالك في أكتوبر يعتبر من الملفات الشائكة التى تواجه الوزير جوهر نبيل لاسيما وأن المشروع كان معلقًا خلال الأسابيع الماضية، قبل الاستقرار على موقع مبدئي في وصلة دهشور الغربي إلي جانب أنه تم عرض أربع قطع أراضي على إدارة القلعة البيضاء التي استقرت على إحداها مع توقعات بإعادة فتح الملف مجددًا خلال الأسبوع المقبل في ضوء التغييرات التي شهدتها وزارتا الإسكان والشباب والرياضة.

محاربة ظاهرة التجنيس.. ملف الرأي العام

يُعد ملف تجنيس اللاعبين أحد أبرز التحديات التي ستفرض نفسها بقوة على أجندة الوزير الجديد، في ظل تزايد حالات تجنيس لاعبين مصريين خلال السنوات الأخيرة في ألعاب فردية وجماعية مختلفة، وهو ما أثار جدلًا واسعًا داخل الشارع الرياضي.

وسيكون على جوهر نبيل التعامل مع هذا الملف بحساسية كبيرة، عبر البحث عن الأسباب الحقيقية وراء لجوء بعض اللاعبين للتجنيس، سواء كانت متعلقة بالدعم المالي، أو ضعف التخطيط، أو غياب المسار الواضح للبطولات الكبرى، والعمل على وضع آلية واضحة للاحتفاظ بالمواهب، وتوفير بيئة مناسبة للأبطال تضمن لهم الاستقرار الفني والمعنوي.

كأس العالم.. هدف يتجاوز المشاركة الشرفية

على صعيد كرة القدم، يبرز ملف استعداد المنتخب الوطني للمشاركة في كأس العالم المقبلة كأحد أهم الملفات العاجلة، خاصة مع اقتراب موعد البطولة، وارتفاع سقف الطموحات لدى الجماهير.

وسيكون مطلوبًا من وزير الرياضة الجديد عقد جلسات تنسيقية مع مسؤولي اتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب، لوضع رؤية واضحة تهدف إلى تقديم مشاركة قوية تليق باسم الكرة المصرية، بعيدًا عن الاكتفاء بالحضور الشكلي، مع توفير كل سبل الدعم الفني والتنظيمي لضمان أفضل إعداد ممكن.

أولمبياد لوس أنجلوس 2028 التحدي الأكبر

رغم تبقي نحو ثلاث سنوات على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028، إلا أن هذا الملف يُعد من أخطر وأهم التحديات التي ستواجه جوهر نبيل منذ اليوم الأول لتوليه المنصب.

فالنجاح الأولمبي لا يُبنى في عام أو اثنين، بل يحتاج إلى تخطيط طويل المدى، وبرامج إعداد علمية دقيقة، واختيار الألعاب القادرة على حصد الميداليات، مع توفير الدعم الكامل للأبطال المرشحين، لتجنب تكرار فجوة التوقعات والنتائج التي شهدتها بعض الدورات السابقة.

ويمتلك جوهر نبيل رصيدًا كبيرًا من الخبرات الرياضية والإدارية، سواء من خلال مسيرته كلاعب دولي شارك في ثلاث دورات أولمبية، أو من خلال عمله داخل الاتحادات الرياضية ومجالس الإدارات، وهو ما يمنحه فهمًا عميقًا لتفاصيل المنظومة من الداخل.

لكن التحدي الحقيقي سيبقى في قدرته على ترجمة هذه الخبرات إلى قرارات عملية وسياسات مستدامة، توازن بين طموحات الجماهير وإمكانات الواقع، وتعيد ترتيب الأولويات بما يخدم مستقبل الرياضة المصرية.

ومع بداية ولايته، تتجه الأنظار إلى جوهر نبيل باعتباره وزيرًا قادمًا من قلب الملاعب، في انتظار ما سيقدمه من حلول ورؤى جديدة لمواجهة ملفات معقدة، ستحدد ملامح المرحلة المقبلة للرياضة في مصر

جوهر نبيل أرض الزمالك التجنيس وزير الشباب والرياضة أولمبياد لوس أنجلوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

جانب من الواقعه

ضبط المتهمين بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 18 يسجل 5655 جنيها

ارشيفية

هزار تحول لجريمة| الأصدقاء الثلاثة قيدوا صديقهم وأشعلوا النار بجسده.. تفاصيل

حالة الطقس في مصر

ابقوا داخل المنازل.. عاصفة ترابية قادمة تضرب أغلب المحافظات| الطقس

رمضان

3 دول تحسم الموعد.. الخميس 19 فبراير أول أيام رمضان 2026

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

زينة رمضان

زينة رمضان تعرضك لعقوبات مشددة في هذه الحالة.. احذرها

ترشيحاتنا

ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام

البدوي: ثقة الرئيس في ضياء رشوان تعكس رؤية الدولة لتجديد الخطاب الإعلامي

الجمعية العمومية للعلوم الصحية

عمومية العلوم الصحية: 4 ملاحظات يعلنها ممثل المركزي للمحاسبات

مايا مرسي

وزيرة التضامن تثمن جهود النيابة العامة وزياراتها لمؤسسات ودور رعاية الأطفال على مستوى الجمهورية

بالصور

الصحة تدعم مستشفيات الشرقية بـ14 جهاز تخدير وإيكو بتكلفة 17 مليون جنيه

أجهزة طبية
أجهزة طبية
أجهزة طبية

بتكلفه 3 ملايين جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بشارع الزهراء بمركز ههيا

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تواصل حملات الإزالة الفورية للتعديات

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

تسريب صور سيارة بورش تايكان بتصميم مستوحى من GT3 RS

بورش تايكان
بورش تايكان
بورش تايكان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد