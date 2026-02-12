قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

هاني رمزي يهنئ جوهر نبيل بتعيينه في منصب وزير الشباب والرياضة

هاني رمزي
هاني رمزي
سارة عبد الله

هنأ هاني رمزي، نجم الكرة المصرية السابق وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل بمنصبه، متمنيا له التوفيق. 

وكتب هاني رمزي عبر حسابه على إكس: "‏معالي الوزير دكتور اشرف صبحي شكرا جزيلاً، ‏معالي الوزير جوهر نبيل بالتوفيق والنجاح ان شاء الله".

وقام جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بجولة داخل ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في أول أيام مباشرة مهام عمله، حيث تفقد عدداً من القطاعات والإدارات المختلفة، واطّلع على آليات سير العمل ومتابعة الملفات الجارية.

وخلال الجولة، حرص الوزير على تحية العاملين والتعرف عليهم، مؤكدًا تقديره لدورهم في دعم منظومة العمل، ومشددًا على أهمية مواصلة الأداء بروح الفريق، بما يسهم في تحقيق أهداف الوزارة وتعزيز الخدمات المقدمة للشباب والرياضيين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وقال جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة: «أعتز بثقة القيادة السياسية في تكليفي بهذه المسؤولية الوطنية، وأؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال جميع الملفات والمشروعات الجاري تنفيذها، والبناء على ما تحقق من إنجازات، بما يضمن استدامة التطوير داخل منظومة الشباب والرياضة».

واستكمل الوزير: «سنعمل بروح الفريق الواحد، وبالتعاون الكامل مع كافة قطاعات الوزارة ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وكذلك جميع الهيئات الشبابية والرياضية، لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات والأنشطة، وتعزيز الاستثمار الرياضي، وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة، وفق توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي».

هاني رمزي جوهر نبيل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

