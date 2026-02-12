مانشستر يونايتد يزاحم 3 أندية للتعاقد مع نجم أمم إفريقيا

تدرس إدارة نادي مانشستر يونايتد التعاقد مع النجم السنغالي إيلمان ندياي لاعب إيفرتون لتعويض مكان ماركوس راشفورد.

ويشارك راشفورد مُعاراً من فريق مانشستر يونايتد في الوقت الراهن ضمن صفوف نادي برشلونة الإسباني.



وبحسب تقرير نشره موقع كوت أوفسايد البريطاني فإن نادي إيفرتون سيَطلب مُقابلاً مالياً يَتراوح بين 65 – 75 مليون يورو من أجل المُوافقة على بيع ندياي.

ولن يكون مانشستر يونايتد وحيداً في سِباق الوصول لتوقيع ندياي في ظِل اهتمام أندية لندن أرسنال وتوتنهام وتشيلسي.

وقال ندياي في تصريحات صحفية: إن كانت هناك أندية مثل مانشستر يونايتد مُهتمة بخدماتي فإن ذلك يعني أنني أبلي بلاءً حسناً.

الجدير بالذكر أن ندياي ساهم بشكلٍ فعّال في فوز السنغال بلقب أمم إفريقيا الشهر الماضي.

ويبلغ ندياي من العُمر 25 سنة، ويُجيد اللعب في مركز الجناح الهجومي الأيمن، وينتهي عقده مع إيفرتون في يونيو 2029.

وخاض ندياي بقميص إيفرتون في 58 مُباراةً، سجل فيهم 15 هدفاً، وصنع هدفين.