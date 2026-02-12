قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواعيد الامتحان الإلكتروني لمسابقة 4500 طبيب بيطري بنظام الاستعانة
وزيرا التموين و التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحون معرضي أهلا رمضان وتمور مطروح
لشحن الهاتف بأمان.. خبير يحذر من أخطاء تسبب حرائق بالمنزل| فيديو
مدبولي يكرم الوزراء السابقين في حضور الجدد
تشريعية النواب: إلغاء وزارة قطاع الأعمال يفرض أسئلة مصيرية حول أصول الدولة
دونجا ينقذ الزمالك من ورطة قبل رمضان| تطور جديد
محافظ شمال سيناء يوضح خريطة المعابر لوفد سويدي فنلندي
تفاصيل افتتاح مجزر كفر شكر| الأول من نوعه في مصر يعمل وفق الكود العالمي للمجازر.. صور
التعليم: جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المتداول بفيس بوك "مزيف"
حاملة الطائرات الثانية نحو الشرق الأوسط.. ماذا يحدث بين أمريكا وإيران؟
البترول: اكتشافات جديدة تضيف 34 مليون قدم غاز و5200 برميل يوميًا
الهلال السعودي يحلم بثنائية هجومية تاريخية بضم محمد صلاح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مانشستر يونايتد يزاحم 3 أندية للتعاقد مع نجم أمم إفريقيا

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
تدرس إدارة نادي مانشستر يونايتد التعاقد مع النجم السنغالي إيلمان ندياي لاعب إيفرتون لتعويض مكان ماركوس راشفورد.

ويشارك راشفورد مُعاراً من فريق مانشستر يونايتد في الوقت الراهن ضمن صفوف نادي برشلونة الإسباني.


وبحسب تقرير نشره موقع كوت أوفسايد البريطاني فإن نادي إيفرتون سيَطلب مُقابلاً مالياً يَتراوح بين 65 – 75 مليون يورو من أجل المُوافقة على بيع ندياي.

ولن يكون مانشستر يونايتد وحيداً في سِباق الوصول لتوقيع ندياي في ظِل اهتمام أندية لندن أرسنال وتوتنهام وتشيلسي.

وقال ندياي في تصريحات صحفية: إن كانت هناك أندية مثل مانشستر يونايتد مُهتمة بخدماتي فإن ذلك يعني أنني أبلي بلاءً حسناً.

الجدير بالذكر أن ندياي ساهم بشكلٍ فعّال في فوز السنغال بلقب أمم إفريقيا الشهر الماضي.

ويبلغ ندياي من العُمر 25 سنة، ويُجيد اللعب في مركز الجناح الهجومي الأيمن، وينتهي عقده مع إيفرتون في يونيو 2029.

وخاض ندياي بقميص إيفرتون في 58 مُباراةً، سجل فيهم 15 هدفاً، وصنع هدفين.

