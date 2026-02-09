مانشستر يونايتد يرفض عودة كريستيانو رونالدو

يمر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بمنعطف حاسم في مسيرته الكروية، في ظل تصاعد التوترات داخل دوري روشن السعودي، وسط تساؤلات متزايدة حول مستقبله مع نادي النصر.

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» أن العقد الحالي لرونالدو يتضمن شرطًا جزائيًا تصل قيمته إلى 44 مليون جنيه إسترليني، ما يفتح الباب نظريًا أمام إمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة في ظل الضغوط التي يمارسها قائد منتخب البرتغال على الجهات المسؤولة عن ملف كرة القدم في السعودية.

وحسب التقرير، أبلغ رونالدو صندوق الاستثمارات العامة ورابطة الدوري السعودي موقفه بوضوح، مشددًا على رغبته في الحصول على ضمانات رياضية أقوى، ومؤكدًا أن استمراره في دوري روشن بات مرتبطًا بتحقيق هذا المطلب.

وأشار المصدر ذاته إلى أن رونالدو يشعر بعدم الرضا عن سياسة التعاقدات داخل نادي النصر، خاصة في ظل المقارنة مع الدعم الكبير الذي حظي به نادي الهلال في صفقاته الكبرى، وهو ما عزز لديه الإحساس بوجود تفاوت في التعامل بين الأندية المدعومة من الدولة.

ورغم هذه الأجواء المشحونة، لا يزال رونالدو يتمتع بجماهيرية لافتة في السعودية، حيث شهدت إحدى مباريات الكلاسيكو الأخيرة لفتة جماهيرية مؤثرة، عندما رفعت جماهير النصر والاتحاد لافتات تحمل الرقم 7 في الدقيقة السابعة، في مشهد يعكس المكانة الخاصة التي يحظى بها النجم البرتغالي.

وفيما يتعلق بإمكانية عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، أوضح التقرير أن هذا الخيار غير مطروح تمامًا، حيث أكدت مصادر مقربة من مانشستر يونايتد عدم وجود أي نية لإعادة رونالدو إلى «أولد ترافورد» لخوض تجربة ثالثة مع النادي.