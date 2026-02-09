قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاتحاد الأوروبي يدين إجراءات إسرائيل للسيطرة على الضفة الغربية
الصومال يرحب بقرار السودان استئناف مشاركتها فى "إيجاد"
مصرع 53 مهاجراً في انقلاب قارب قبالة السواحل الليبية
بصّ للكاميرا يا حرامي| فتاة فيديو التحرش تكشف: «تتبعني وخطط للاعتداء عليّ»
فرصة للشراء.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين بقطاع غزة والخليل
طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل
بـ 7 مليارات جنيه.. العبور الجديدة تعلن بدء ترفيق 35 مشروعاً للأراضي المضافة
بالأسماء .. استقالة لابورتا و9 أعضاء من إدارة نادي برشلونة
وسط انهيار الأحباب | جنازة مهيبة لصاحب معرض سيارات فيصل من مسجد السيدة نفيسة.. صور
فرنسا تعتزم تطوير وحدات الرعاية الصحية بالمنيا وكفر الشيخ
حسن الخطيب: مصر استثمرت 550 مليار دولار في البنية التحتية خلال 10 سنوات
مانشستر يونايتد يرفض عودة كريستيانو رونالدو

إسراء أشرف

يمر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بمنعطف حاسم في مسيرته الكروية، في ظل تصاعد التوترات داخل دوري روشن السعودي، وسط تساؤلات متزايدة حول مستقبله مع نادي النصر.

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» أن العقد الحالي لرونالدو يتضمن شرطًا جزائيًا تصل قيمته إلى 44 مليون جنيه إسترليني، ما يفتح الباب نظريًا أمام إمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة في ظل الضغوط التي يمارسها قائد منتخب البرتغال على الجهات المسؤولة عن ملف كرة القدم في السعودية.

وحسب التقرير، أبلغ رونالدو صندوق الاستثمارات العامة ورابطة الدوري السعودي موقفه بوضوح، مشددًا على رغبته في الحصول على ضمانات رياضية أقوى، ومؤكدًا أن استمراره في دوري روشن بات مرتبطًا بتحقيق هذا المطلب.

وأشار المصدر ذاته إلى أن رونالدو يشعر بعدم الرضا عن سياسة التعاقدات داخل نادي النصر، خاصة في ظل المقارنة مع الدعم الكبير الذي حظي به نادي الهلال في صفقاته الكبرى، وهو ما عزز لديه الإحساس بوجود تفاوت في التعامل بين الأندية المدعومة من الدولة.

ورغم هذه الأجواء المشحونة، لا يزال رونالدو يتمتع بجماهيرية لافتة في السعودية، حيث شهدت إحدى مباريات الكلاسيكو الأخيرة لفتة جماهيرية مؤثرة، عندما رفعت جماهير النصر والاتحاد لافتات تحمل الرقم 7 في الدقيقة السابعة، في مشهد يعكس المكانة الخاصة التي يحظى بها النجم البرتغالي.

وفيما يتعلق بإمكانية عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، أوضح التقرير أن هذا الخيار غير مطروح تمامًا، حيث أكدت مصادر مقربة من مانشستر يونايتد عدم وجود أي نية لإعادة رونالدو إلى «أولد ترافورد» لخوض تجربة ثالثة مع النادي.

كريستيانو رونالدو رونالدو النصر مانشستر يونايتد مصير رونالدو

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

شوبير

بلعمري يستعد للاختبار الأول مع الأهلي

معتمد جمال

وائل القباني: معتمد جمال يتحمل الخسارة أمام زيسكو

وائل عوني

والله ما أنا رادد.. أول تعليق من وائل عوني على اعتناقه الإسلام‎

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتوجه إلى الإمارات.. اليوم

المتهم

القبض على متسول هدد العاملين بحى بولاق الدكرور بسلاح أبيض

جانب من الحريق

محاولات للسيطرة على حريق هائل في مخزن خردة بالهرم.. صور

المتهمين

بسبب ثمن المشاريب.. ضبط المتهمين بالتعدى على عمال نادي اجتماعي بالمنوفية

بالصور

كنز للمدخنين ومرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

خالد عليش يتغزل في زوجته: "بحبها عشان فهماني "

لعزومات رمضان.. خلطة المحشي باللحمة المفرومة

رغم شعبيتها.. فورد ترفض تصنيع هذه السيارة مرة أخرى

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

