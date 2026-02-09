قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه
وزير الخارجية الروسي: إعلان ماكرون عن اتصاله ببوتين يشبه عرضًا يستهدف إثارة الجمهور
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: خفض تخصيب اليورانيوم مشروط برفع كامل للعقوبات
ناقدة: مها نصار عملت دعاية لـ مناعة زي اللي عملتها والدة شيماء جمال لـ ورد وشوكولاتة l خاص
إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت والاستخدام الآمن للمنصات في المناهج الدراسية
وزير التعليم: إنشاء منصة تعليمية وتوفير باقة إنترنت للطلاب تحجب المواقع الضارة
توجيه حكومي عاجل بتخفيض أسعار الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية
موهبة مزدوجة الجنسية تطرق أبواب الفراعنة.. لماذا وضع حسام حسن تيبو جبريال ضمن خيارات منتخب مصر قبل معسكر مارس؟
إيران تعلن استعدادها لتخفيف اليورانيوم عالي التخصيب بشرط واحد
الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم.. الدوري السعودي يغرض محمد صلاح بعرض خيالي
اتصالات النواب تعرض محتوى مرئيا أعدته الشركة المتحدة عن مخاطر لعبة الروبلوكس
وزارة الرياضة تطلق مبادرة «لمة شبابنا في رمضان» بكافة مراكز الشباب
برلمان

مايا مرسي: تركيز الأطفال تراجع إلى 8 ثوان وانخفض 30%

مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي
مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي
فريدة محمد - ماجدة بدوى

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي ،التحية للشركة المتحدة للإعلام والفنان أحمد زاهر على المسلسل العظيم علي العمل الفني لعبة وقلبت بجد، مؤكدة أنه عمل محترم يقدم معلومة ويرفع التوعية لأنها المدخل الاساسي
للمشكله الحقيقية.

وكشفت مايا مرسي خلال جلسات الاستماع التي تعقدها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بخصوص وضع قانون وضوابط لاستخدام الاطفال لتطبيقات التواصل الاجتماعي أن الرئيس السيسي مهتم بالموضوع من خمس سنوات وتحديدا خلال فترة الكوفيد وبدء الهجوم علي المرأة، وأصبح الفضاء الرقمي غير آمن للمرأة وللأطفال فمنذ هذة الفترة ومصر بتدرس هذا الملف منذ خمس سنوات ، وفتحنا هذا الملف مع الامم المتحدة ومصر كانت سباقه في هذا الصدد.

وشددت مايا مرسي على أن موضوع استخدام الأطفال للتكنولوجيا أمن قومي ووطني لأنه متعلق بأمن واستقرار الاطفال من استغلال الاطفال ملهمش اي ذنب لمنصه هدفها تتكسب من الاعلانات الرقميه. 

وأكدت وزيرة التضامن أن تاثيرات استخدام الاطفال خطر جدا ، ووصلت نسبة تركيز الاطفال الي 8 ثواني وهذة المشكلة ستتصدر عند وزير التعليم ، وطبقا للإحصاءات فإن معدل تركيز الاطفال نزل 30‎%‎.

ونوهت مايا مرسي بأن إحدي منصات التواصل الاجتماعي أعلنت عن حذف 2.9 مليون فيديو مخل خلال الربع الاول في 2025، وأسالهم ماذا فعلتم بصاحب الاكونت.

وطالبت مرسي بمزيد من الانضباط علي سوق  للإعلانات الرقميه وتوفير أدوات الرقابة الأبوية  وأن تعود المسؤولية الجنائية علي المنصة ويخطر موزعي الألعاب. 

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

شوبير

بلعمري يستعد للاختبار الأول مع الأهلي

معتمد جمال

وائل القباني: معتمد جمال يتحمل الخسارة أمام زيسكو

جماهير الزمالك

فرحة مبالغ فيها.. أبو الدهب يهاجم جمهور الزمالك

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتوجه إلى الإمارات.. اليوم

فتاوى

فتاوى| ما شروط التوبة في حق من ارتكب الكبائر؟.. كفارة من جامع زوجته مرارًا خلال نهار رمضان؟.. كيف نتوب عن ظلم النفس والعباد قبل رمضان؟

جانب من الندوات للواعظات

واعظات الأوقاف يواصلن جهودهن في التوعية الدينية للسيدات استعدادًا لرمضان

دعاء يغفر جميع الذنوب

دعاء يغفر جميع الذنوب حتى الزنا.. واظب عليه يوميا

ألفاظ خارجة ووقف عن العمل.. 5 صور لـ دنيا الألفي

نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها بفستان من تصميم إيلي صعب

بعد طول انتظار.. ميتسوبيشي تعلن إطلاق أول سيارة لمنافسة لاند كروزر

كنز للمدخنين ومرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

