مايا مرسي: تركيز الأطفال تراجع إلى 8 ثوان وانخفض 30%

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي ،التحية للشركة المتحدة للإعلام والفنان أحمد زاهر على المسلسل العظيم علي العمل الفني لعبة وقلبت بجد، مؤكدة أنه عمل محترم يقدم معلومة ويرفع التوعية لأنها المدخل الاساسي

للمشكله الحقيقية.

وكشفت مايا مرسي خلال جلسات الاستماع التي تعقدها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بخصوص وضع قانون وضوابط لاستخدام الاطفال لتطبيقات التواصل الاجتماعي أن الرئيس السيسي مهتم بالموضوع من خمس سنوات وتحديدا خلال فترة الكوفيد وبدء الهجوم علي المرأة، وأصبح الفضاء الرقمي غير آمن للمرأة وللأطفال فمنذ هذة الفترة ومصر بتدرس هذا الملف منذ خمس سنوات ، وفتحنا هذا الملف مع الامم المتحدة ومصر كانت سباقه في هذا الصدد.



وشددت مايا مرسي على أن موضوع استخدام الأطفال للتكنولوجيا أمن قومي ووطني لأنه متعلق بأمن واستقرار الاطفال من استغلال الاطفال ملهمش اي ذنب لمنصه هدفها تتكسب من الاعلانات الرقميه.



وأكدت وزيرة التضامن أن تاثيرات استخدام الاطفال خطر جدا ، ووصلت نسبة تركيز الاطفال الي 8 ثواني وهذة المشكلة ستتصدر عند وزير التعليم ، وطبقا للإحصاءات فإن معدل تركيز الاطفال نزل 30‎%‎.

ونوهت مايا مرسي بأن إحدي منصات التواصل الاجتماعي أعلنت عن حذف 2.9 مليون فيديو مخل خلال الربع الاول في 2025، وأسالهم ماذا فعلتم بصاحب الاكونت.

وطالبت مرسي بمزيد من الانضباط علي سوق للإعلانات الرقميه وتوفير أدوات الرقابة الأبوية وأن تعود المسؤولية الجنائية علي المنصة ويخطر موزعي الألعاب.