الاتحاد الأوروبي يدين إجراءات إسرائيل للسيطرة على الضفة الغربية
الصومال يرحب بقرار السودان استئناف مشاركتها فى "إيجاد"
مصرع 53 مهاجراً في انقلاب قارب قبالة السواحل الليبية
بصّ للكاميرا يا حرامي| فتاة فيديو التحرش تكشف: «تتبعني وخطط للاعتداء عليّ»
فرصة للشراء.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين بقطاع غزة والخليل
طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل
بـ 7 مليارات جنيه.. العبور الجديدة تعلن بدء ترفيق 35 مشروعاً للأراضي المضافة
بالأسماء .. استقالة لابورتا و9 أعضاء من إدارة نادي برشلونة
وسط انهيار الأحباب | جنازة مهيبة لصاحب معرض سيارات فيصل من مسجد السيدة نفيسة.. صور
فرنسا تعتزم تطوير وحدات الرعاية الصحية بالمنيا وكفر الشيخ
حسن الخطيب: مصر استثمرت 550 مليار دولار في البنية التحتية خلال 10 سنوات
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

انطلاق أولى اجتماعات اتصالات النواب لوضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعى

اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب
اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب
ماجدة بدوى

انطلقت منذ قليل أولى جلسات الاستماع الموسعة التي تعقدها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، فى إطار توجه الدولة نحو إعداد مشروع قانون يضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعى؛ بما يحقق الحماية لهم ويحافظ على القيم المجتمعية.

وذلك بمشاركة  عدد من الوزارات والجهات المعنية، وعلى رأسها وزارات: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأوقاف، التضامن الاجتماعى، التربية والتعليم، والتعليم العالي والفنان أحمد زاهر بطل مسلسل لعبة وقلبت بجد الذي يتناول مخاطر الإنترنت علي الأطفال وبخاصة لعبه روبليكس.

وذلك لعرض رؤاهم بشأن التوجيه الرئاسى الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال احتفالات عيد الشرطة 2026، والمتعلق بتنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعى والفضاء الرقمي.

كما يشارك فى جلسات الاستماع رؤساء المجلس القومى للطفولة والأمومة، المجلس القومى للمرأة، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وممثلون عن الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، فى إطار حوار مؤسسى شامل يهدف إلى الخروج بتشريع متوازن يراعى الأبعاد التربوية والاجتماعية والتكنولوجية.

وأكد النائب أحمد بدوى، رئيس اللجنة، أن البرلمان المصرى ولجنة الاتصالات استقبلا التوجيه الرئاسى باعتباره خطوة مهمة لحماية الأطفال والحفاظ على الهوية والقيم المصرية، مشيرًا إلى أن التشريع الجديد يتماشى مع التطور التكنولوجى، ويساهم فى علاج السلبيات السلوكية والصحية للأطفال دون الإخلال بالحقوق أو التطور التقنى، مؤكدًا: "نعمل على إخراج قانون يليق بالدولة المصرية".

لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب الأطفال مواقع التواصل الاجتماعى التضامن الاجتماعى الرئيس عبد الفتاح السيسى

