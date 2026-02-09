انطلاق أولى اجتماعات اتصالات النواب لوضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعى

انطلقت منذ قليل أولى جلسات الاستماع الموسعة التي تعقدها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، فى إطار توجه الدولة نحو إعداد مشروع قانون يضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعى؛ بما يحقق الحماية لهم ويحافظ على القيم المجتمعية.

وذلك بمشاركة عدد من الوزارات والجهات المعنية، وعلى رأسها وزارات: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأوقاف، التضامن الاجتماعى، التربية والتعليم، والتعليم العالي والفنان أحمد زاهر بطل مسلسل لعبة وقلبت بجد الذي يتناول مخاطر الإنترنت علي الأطفال وبخاصة لعبه روبليكس.

وذلك لعرض رؤاهم بشأن التوجيه الرئاسى الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال احتفالات عيد الشرطة 2026، والمتعلق بتنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعى والفضاء الرقمي.

كما يشارك فى جلسات الاستماع رؤساء المجلس القومى للطفولة والأمومة، المجلس القومى للمرأة، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وممثلون عن الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، فى إطار حوار مؤسسى شامل يهدف إلى الخروج بتشريع متوازن يراعى الأبعاد التربوية والاجتماعية والتكنولوجية.

وأكد النائب أحمد بدوى، رئيس اللجنة، أن البرلمان المصرى ولجنة الاتصالات استقبلا التوجيه الرئاسى باعتباره خطوة مهمة لحماية الأطفال والحفاظ على الهوية والقيم المصرية، مشيرًا إلى أن التشريع الجديد يتماشى مع التطور التكنولوجى، ويساهم فى علاج السلبيات السلوكية والصحية للأطفال دون الإخلال بالحقوق أو التطور التقنى، مؤكدًا: "نعمل على إخراج قانون يليق بالدولة المصرية".