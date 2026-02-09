قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علي شعث: الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودول عربية وغربية مستعدة لدعم غزة
مايا مرسي: تركيز الأطفال تراجع إلى 8 ثوان وانخفض 30%
الاتحاد الأوروبي يدين إجراءات إسرائيل للسيطرة على الضفة الغربية
الصومال يرحب بقرار السودان استئناف مشاركتها فى "إيجاد"
مصرع 53 مهاجراً في انقلاب قارب قبالة السواحل الليبية
بصّ للكاميرا يا حرامي| فتاة فيديو التحرش تكشف: «تتبعني وخطط للاعتداء عليّ»
فرصة للشراء.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين بقطاع غزة والخليل
طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل
بـ 7 مليارات جنيه.. العبور الجديدة تعلن بدء ترفيق 35 مشروعاً للأراضي المضافة
بالأسماء .. استقالة لابورتا و9 أعضاء من إدارة نادي برشلونة
وسط انهيار الأحباب | جنازة مهيبة لصاحب معرض سيارات فيصل من مسجد السيدة نفيسة.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس برلمانية حماة الوطن: مسلسل لعبة وقلبت بجد يتناول قضية هامة وخطيرة

النائب أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن
النائب أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن
ماجدة بدوى

قال النائب أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن الدراما أحد أركان القوى الناعمة للتأثير في المجتمع وبرز ذلك من خلال مسلسل لعبة وقلبت بجد وما تناوله من قضية هامة وخطيرة.

وتابع العطيفي خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب : نشكر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الاستجابة السريعة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعداد تشريع لمواجهة وتقنين استخدام الأطفال للهواتف المحمولة وتطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأكد أنه بمجرد توجيهات الرئيس السيسي تلقى مقترحات عديدة من أعضاء ونواب حزب حماة الوطن، لافتا إلى أن التشريع مهم ولكن مهم أيضا الوعي، وخلق تشريعات تتواكب مع طبيعة وثقافة المجتمع المصري ضرورة ملحة، ولكن الأهم من ذلك التوعية، ومتابعة الاطفال في استخدامهم لهذه المنصات والتطبيقات، فالأمر يحتاج توعية، وهى مسؤولية وطنية تضامنية ومشتركة على الجميع برلمان وحكومة ومجتمع مدني من أجل تماسك الأسرة المصرية لأن الموضوع أصبح خطير في تفكيك الأسر وخطير على السلم والأمن الاجتماعي.

وتابع العطيفي: الموضوع لم يصبح مجرد ربح بل أصبح مرتبط بانتشار جرائم ويتسبب في اكتئاب وعنف أسري وبشري، وحالات تنمر وانعزال عن الواقع، لمتابعة التطبيق للتشريع أمر ضروري مع التوعية، وهى مسؤولية تضامنية للجميع والأسرة لها دور، وحزب حماة الوطن سينظم جلسة موسعة حول هذا الموضوع.

الدراما النائب أحمد العطيفي سلسل لعبة وقلبت بجد اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

شوبير

بلعمري يستعد للاختبار الأول مع الأهلي

معتمد جمال

وائل القباني: معتمد جمال يتحمل الخسارة أمام زيسكو

وائل عوني

والله ما أنا رادد.. أول تعليق من وائل عوني على اعتناقه الإسلام‎

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتوجه إلى الإمارات.. اليوم

ترشيحاتنا

سمك فيليه

زي المحلات .. طريقة عمل سمك فيليه بالليمون والبقدونس

الكاتشب

خطوة بخطوة .. طريقة عمل الكاتشب في المنزل

ندي موسي

ندى موسى تتألق بفستان أسود أنيق في جلسة تصوير جديدة

بالصور

كنز للمدخنين ومرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟
كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟
كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

خالد عليش يتغزل في زوجته: "بحبها عشان فهماني "

خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته

لعزومات رمضان.. خلطة المحشي باللحمة المفرومة

خلطة المحشي
خلطة المحشي
خلطة المحشي

رغم شعبيتها.. فورد ترفض تصنيع هذه السيارة مرة أخرى

فورد
فورد
فورد

فيديو

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد