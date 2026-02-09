رئيس برلمانية حماة الوطن: مسلسل لعبة وقلبت بجد يتناول قضية هامة وخطيرة

قال النائب أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن الدراما أحد أركان القوى الناعمة للتأثير في المجتمع وبرز ذلك من خلال مسلسل لعبة وقلبت بجد وما تناوله من قضية هامة وخطيرة.

وتابع العطيفي خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب : نشكر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الاستجابة السريعة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعداد تشريع لمواجهة وتقنين استخدام الأطفال للهواتف المحمولة وتطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأكد أنه بمجرد توجيهات الرئيس السيسي تلقى مقترحات عديدة من أعضاء ونواب حزب حماة الوطن، لافتا إلى أن التشريع مهم ولكن مهم أيضا الوعي، وخلق تشريعات تتواكب مع طبيعة وثقافة المجتمع المصري ضرورة ملحة، ولكن الأهم من ذلك التوعية، ومتابعة الاطفال في استخدامهم لهذه المنصات والتطبيقات، فالأمر يحتاج توعية، وهى مسؤولية وطنية تضامنية ومشتركة على الجميع برلمان وحكومة ومجتمع مدني من أجل تماسك الأسرة المصرية لأن الموضوع أصبح خطير في تفكيك الأسر وخطير على السلم والأمن الاجتماعي.

وتابع العطيفي: الموضوع لم يصبح مجرد ربح بل أصبح مرتبط بانتشار جرائم ويتسبب في اكتئاب وعنف أسري وبشري، وحالات تنمر وانعزال عن الواقع، لمتابعة التطبيق للتشريع أمر ضروري مع التوعية، وهى مسؤولية تضامنية للجميع والأسرة لها دور، وحزب حماة الوطن سينظم جلسة موسعة حول هذا الموضوع.