قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع عدد ضحايا تساقط الثلوج الكثيف في اليابان إلى 42 قتيلا
قبيل المحادثات مع أمريكا.. عراقجي يلتقي البوسعيدي في سلطنة عمان
الحرس الثوري الإيراني: لا تفاوض على قدرات الردع.. والمفاوضات تنحصر في الملف النووي
هل يجب استئذان الزوج قبل صيام قضاء أيام رمضان؟.. الأزهر يجيب
"حياة كريمة" تواصل حصد الجوائز الدولية بعد فوزها بجائزة دبي
جامعة عين شمس تستضيف الجامعة الشتوية لمشروع FEF مصر «REINVENTE»
الطقس اليوم.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وأمطار ببعض المناطق
شبح بملابس برتقالية قرب زنزانة إبستين.. كاميرا المراقبة تكشف لغزا ليلة وفاته
مباحثات بين وزيري خارجية مصر وأوكرانيا.. تعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي
«بيوت طلبة مؤسسة التكافل الاجتماعي بالوادي الجديد».. مظلة رعاية تعليمية واجتماعية
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 6-2-2026
أخبار التكنولوجيا| روبوت جوجل Gemini يتجاوز 750 مليون مستخدم نشط شهريا.. أوبو تطرح تحديث ColorOS 16 لجميع هواتفها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد زاهر يوجه رسالة شكر لحازم إيهاب عن دوره في "لعبة وقلبت بجد"

أحمد زاهر
أحمد زاهر
سارة عبد الله

وجه الفنان أحمد زاهر الشكر للفنان حازم إيهاب، بعد ظهوره كضيف شرف فى مسلسل «لعبة وقلبت بجد».

ونشر احمد زاهر عبر انستجرام، صورة تجمعه بحازم إيهاب، وكتب: “شكراً للفنان حازم إيهاب على ظهوره كضيف شرف للحلقة 24 من مسلسل لعبة وقلبت بجد، شرفتنا ونورتنا يا حازوم!”.

ويُعد مسلسل «لعبة وقلبت بجد» من الأعمال التي تناقش   قضايا الأسرة والمجتمع، مع التركيز على تأثير الألعاب الإلكترونية ومواقع التواصل على الأجيال الجديدة.

المسلسل من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية عبر شركة United Studios، قصة محمد عبد العزيز، سيناريو وحوار علاء حسن، هبة رجب، هدير شريف، وإخراج حاتم متولي في أولى تجاربه الإخراجية، ويشارك في البطولة أحمد زاهر، عمر الشناوي، ريام كفارنة، حجاج عبد العظيم، دنيا المصري، شريف إدريس، منى أحمد زاهر، زينب يوسف شعبان، إلى جانب عدد من الفنانين.

لعبة وقلبت بجد احمد زاهر حازم إيهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم

بوابة الأزهر الإلكترونية .. استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم

الامطار

قبل حدوثها بـ 72 ساعة .. الري تضع خطة للتنبؤ بأماكن سقوط السيول

امام عاشور

استبعاد من كأس العالم.. منتخب مصر يرد لأول مرة على خبر تهديد إمام عاشور

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة

موعد صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا بعد تقديم الصرف قبل رمضان

موعد صرف مرتبات فبراير 2026 رسميا بعد تقديم الصرف مع بداية رمضان

شريف عامر

شريف عامر: لعبة روبلوكس تعمل حتى الآن.. ونائبة: للأسف مفيش حجب كامل

الاهلي

ناقد رياضي: انقذوا الأهلي من أهله قبل فوات الأوان

تشييع جثمان العروسه

حزن وانهيار الأب.. أهالي المنيا يشيعون جثمان عروس بني مزار

ترشيحاتنا

الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم

بوابة الأزهر الإلكترونية .. استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم

وزير الأوقاف الدكتور أسامة الازهري

الأوقاف تعلن بدء الاختبارات الشفوية للمسابقة المحلية 2026 في حفظ القرآن الكريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد