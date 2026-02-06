أحمد زاهر يوجه رسالة شكر لحازم إيهاب عن دوره في "لعبة وقلبت بجد"

وجه الفنان أحمد زاهر الشكر للفنان حازم إيهاب، بعد ظهوره كضيف شرف فى مسلسل «لعبة وقلبت بجد».

ونشر احمد زاهر عبر انستجرام، صورة تجمعه بحازم إيهاب، وكتب: “شكراً للفنان حازم إيهاب على ظهوره كضيف شرف للحلقة 24 من مسلسل لعبة وقلبت بجد، شرفتنا ونورتنا يا حازوم!”.

ويُعد مسلسل «لعبة وقلبت بجد» من الأعمال التي تناقش قضايا الأسرة والمجتمع، مع التركيز على تأثير الألعاب الإلكترونية ومواقع التواصل على الأجيال الجديدة.

المسلسل من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية عبر شركة United Studios، قصة محمد عبد العزيز، سيناريو وحوار علاء حسن، هبة رجب، هدير شريف، وإخراج حاتم متولي في أولى تجاربه الإخراجية، ويشارك في البطولة أحمد زاهر، عمر الشناوي، ريام كفارنة، حجاج عبد العظيم، دنيا المصري، شريف إدريس، منى أحمد زاهر، زينب يوسف شعبان، إلى جانب عدد من الفنانين.