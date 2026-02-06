قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

توفير 4 سيارات.. انقطاع المياه عن مدينة أبو حمص و3 قرى لمدة ساعتين

انقطاع المياة بالبحيرة
انقطاع المياة بالبحيرة
ساندي رضا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، عن انقطاع مؤقت لمياه الشرب عن مركز ومدينة أبو حمص، وذلك اعتبارا من الساعة الثانية عشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 6 فبراير 2026 ولمدة ساعتين.

ويأتي هذا في إطار تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد الشامل بمحطة مياه أبو حمص القديمة، بمعرفة الهيئة الهندسية وضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وبما يسهم في رفع كفاءة المحطة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، ويشمل الانقطاع: مدينة أبو حمص وقرى بركة غطاس، جواد حسني، بلقطر.

وتهيب الشركة بالمواطنين، وكافة الجهات والمصالح الخدمية، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدةً أن فرق العمل تواصل جهودها على مدار الساعة للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة، وعودة ضخ المياه تدريجيًا فور الانتهاء.

كما تؤكد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، أنه تم اختيار موعد الصيانة اللازمة بكل دقة وهي الفترات الأقل استخداما للمياه.

وستقوم الشركة بتوفير عدد 4 سيارات مياه شرب نقية لخدمة المناطق المتأثرة، هذا بالإضافة الى توفير خدمة الاتصال بالخط الساخن 125.

