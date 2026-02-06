قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تؤكد على إلتزامها بانجاح مؤتمر دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية في باريس

محمود نوفل

 
أكد السفير  علاء موسى سفير مصر في لبنان على التزام مصر إلى جانب الدول الخمس بانجاح مؤتمر دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية في باريس في 5 مارس المقبل.

جاء ذلك خلال السفير المصري علاء موسى مع الرئيس اللبناني جوزاف عون .

وقال السفير المصري : تحدثنا مع رئيس الجمهورية عن ملف المفاوضات الإيرانية-الأمريكية، ونتمنى أن تمضي نحو النجاح، لما لنتائجها من انعكاسات على المنطقة، ومصر ملتزمة بدعم مسار التفاوض.

وأضاف موسى :  تحدثنا عن الاستحقاق الانتخابي، ونقدّر موقف الرؤساء وإصرارهم على إجراء الانتخابات في موعدها، ونحن مع توجّه الدولة اللبنانية في هذا الاستحقاق المهم.

كما عبر موسى عن رفضه لأي اعتداءات إسرائيلية على لبنان، مطالبا بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل.

وفي نهاية تصريحاته ؛ شدد السفير المصري لدى لبنان على  ضرورة انسحاب إسرائيل من النقاط المحتلة وعودة الأسرى اللبنانيين، مضيفا "فيما تمارس الدولة اللبنانية دورها بشكلٍ جيّد، وهذا موقف مصري ثابت نكرّره في جميع لقاءاتنا.

