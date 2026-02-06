مصر تؤكد على إلتزامها بانجاح مؤتمر دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية في باريس



أكد السفير علاء موسى سفير مصر في لبنان على التزام مصر إلى جانب الدول الخمس بانجاح مؤتمر دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية في باريس في 5 مارس المقبل.

جاء ذلك خلال السفير المصري علاء موسى مع الرئيس اللبناني جوزاف عون .

وقال السفير المصري : تحدثنا مع رئيس الجمهورية عن ملف المفاوضات الإيرانية-الأمريكية، ونتمنى أن تمضي نحو النجاح، لما لنتائجها من انعكاسات على المنطقة، ومصر ملتزمة بدعم مسار التفاوض.

وأضاف موسى : تحدثنا عن الاستحقاق الانتخابي، ونقدّر موقف الرؤساء وإصرارهم على إجراء الانتخابات في موعدها، ونحن مع توجّه الدولة اللبنانية في هذا الاستحقاق المهم.

كما عبر موسى عن رفضه لأي اعتداءات إسرائيلية على لبنان، مطالبا بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل.

وفي نهاية تصريحاته ؛ شدد السفير المصري لدى لبنان على ضرورة انسحاب إسرائيل من النقاط المحتلة وعودة الأسرى اللبنانيين، مضيفا "فيما تمارس الدولة اللبنانية دورها بشكلٍ جيّد، وهذا موقف مصري ثابت نكرّره في جميع لقاءاتنا.