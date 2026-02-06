قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقلبات الذهب تحير الصاغة في لبنان والأسواق المالية
عودة احترازية لطائرة الميدل إيست إلى مطار بيروت
إعلام إيراني: مفاوضات مسقط بين طهران وواشنطن غير مباشرة
سقوط مروحية شرطة في فلاغستاف بولاية أريزونا الأمريكية
بشرى للحجاج.. بدء تحصيل تذاكر طيران حج الجمعيات الأهلية ابتداءً من الأحد
خلل غريب في أندرويد أوتو يشتت السائقين أثناء القيادة
ارتفاع الحرارة 5 درجات.. الأرصاد تعلن تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية
مباحثات لوزير البترول والثروة المعدنية مع نظيره الأمريكي في واشنطن
في غياب امام عاشور...التشكيل المتوقع للاهلي امام شبيبة القبائل
مصر تؤكد على إلتزامها بانجاح مؤتمر دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية في باريس
لضمان سلامة العمال.. وزارة العمل تفتش على 896 منشأة و20 توصية بالغلق
تصل لـ الفصل من الخدمة..كيف واجه القانون التحرش الجنسي واللفظي في بيئة العمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: تشغيل عيادات متخصصة لعلاج إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية

إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية
إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء تشغيل عيادات تخصصية لعلاج سوء استخدام وإدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية، ضمن خدمات مبادرة «صحتك سعادة» المعنية بالصحة النفسية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الصحة النفسية وبناء الإنسان المصري، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المرحلة الأولى تشمل 6 مستشفيات كبرى تغطي مناطق جغرافية واسعة (القاهرة الكبرى، الدلتا، وجه بحري، والصعيد)، بواقع عيادة أسبوعية كل يوم أربعاء في المستشفيات التالية:
    •    العباسية للصحة النفسية
    •    الخانكة للصحة النفسية
    •    المعمورة للصحة النفسية (الإسكندرية)
    •    دميرة للصحة النفسية (الدقهلية)
    •    المنيا للصحة النفسية
    •    أسيوط للصحة النفسية

استراتيجية متكاملة تشمل التشخيص المبكر

تستهدف هذه العيادات كافة الفئات العمرية، وتعمل وفق استراتيجية متكاملة تشمل التشخيص المبكر عبر فحوصات دقيقة لتقييم حالات الاستخدام المفرط، تحديد «الساعات الآمنة» لكل فئة عمرية، توفير أدوات قياس رقمية من خلال استطلاعات استقصائية، و«إستبيان إدمان الإنترنت» لتحديد المسار العلاجي المناسب، إلى جانب حملات توعية مكثفة عبر المنصة الوطنية للصحة النفسية ومنصات التواصل الاجتماعي للتعريف بمخاطر الإدمان الرقمي.

من جانبه، أكد الدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، الانتهاء من تدريب 120 من الأطقم الطبية والعاملين بالعيادات، لضمان تقديم رعاية متكاملة وفق أحدث البروتوكولات العالمية، مع التركيز على رفع كفاءة الكوادر الطبية.

وأشارت الدكتورة سالي نوبي، مدير المنصة الوطنية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى أن هذه العيادات تمثل خطوة جوهرية لحماية النسيج المجتمعي وتنمية الموارد البشرية، داعية المواطنين إلى الاستفادة من الخدمات التوعوية والتشخيصية المتاحة عبر المنصة الوطنية للصحة النفسية على الرابط: https://mentalhealth.mohp.gov.eg/mental/web/ar

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود مستمرة لمواجهة التحديات النفسية المعاصرة، خاصة في ظل انتشار الاستخدام الرقمي المفرط، بهدف حماية الصحة النفسية للأفراد والأسر، وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الإدمان الرقمي وسبل الوقاية والعلاج.

الصحة وزارة الصحة علاج الإدمان إدمان الالعاب الالكترونية الصحة النفسية إدمان الإنترنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم

بوابة الأزهر الإلكترونية .. استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة

موعد صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا بعد تقديم الصرف قبل رمضان

موعد صرف مرتبات فبراير 2026 رسميا بعد تقديم الصرف مع بداية رمضان

امام عاشور

استبعاد من كأس العالم.. منتخب مصر يرد لأول مرة على خبر تهديد إمام عاشور

شريف عامر

شريف عامر: لعبة روبلوكس تعمل حتى الآن.. ونائبة: للأسف مفيش حجب كامل

الاهلي

ناقد رياضي: انقذوا الأهلي من أهله قبل فوات الأوان

البلوجر روح

القصة الكاملة لأزمة البلوجر روح من الشهرة لمحاولة إنهاء حياتها

تشييع جثمان العروسه

حزن وانهيار الأب.. أهالي المنيا يشيعون جثمان عروس بني مزار

ترشيحاتنا

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي

تفاصيل الساعات الأخيرة في معسكر الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل الجزائري

بيراميدز

دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد والقنوات الناقلة

بيراميدز

المجلس الاستشاري لـ بيراميدز يدعم الفريق قبل السفر إلى نيجيريا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد