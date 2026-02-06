قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق
هيئة النقل: غرفة عمليات خلال رمضان لتلقي شكاوى المواطنين
300 شخص.. دمشق وبيروت توقعان إتفاقا لنقل السجناء السوريين إلى بلدهم
نيو ستارت.. مخاوف من عودة سباق التسلح النووي من جديد
موعد صلاة الجمعة اليوم 6 فبراير 2026.. ومواقيت كل الصلوات
الغندور : الأهلي سامح إمام عاشور عشان جامد
قائد القيادة المركزية الأمريكية سينضم للمحادثات بين واشنطن وإيران
240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026
سفير مصر في بيروت: نرفض أي اعتداءات إسرائيلية على لبنان
وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2026.. قدم الآن
محافظ أسيوط يطلق مبادرات لبناء الإنسان.. ويؤكد: جاهزون لاستقبال رمضان
القبض على شخصين بتهمة التجسس لصالح الموساد بتركيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد 45 عملية جراحية وحروق تجاوزت 75%.. طفل يستعيد الحياة بنجاح أول زراعة جلد في مصر

الطالب إبراهيم
الطالب إبراهيم
أحمد العيسوي

في مشهد إنساني مؤثر خطف قلوب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداول المستخدمون خلال الأيام الماضية مقطع فيديو يُظهر لحظة احتفال أطباء وطاقم مستشفى أهل مصر بنجاح أول عملية زراعة جلد طبيعي للطالب إبراهيم، بعد معاناة قاسية مع حروق خطيرة تجاوزت نسبتها 75% من جسده. لحظة الفرح لم تكن مجرد نجاح طبي، بل كانت إعلانًا بانتصار الحياة على الألم، وبداية جديدة لطفل كاد يفقد كل شيء.

حادث مفاجئ غيّر مجرى الحياة

يروي إبراهيم تفاصيل الحادث الذي قلب حياته رأسًا على عقب، قائلًا إن الواقعة حدثت داخل محل الحلاقة الخاص به، عندما اشتعلت النيران فجأة في زجاجة صبغة شعر، ما أدى إلى انفجارها واشتعال النار في جسده. ويضيف: «حاولت أطفي نفسي بالمياه، ومكانش فيه حد في المكان، وجريت في الشارع، بس الهوا زوّد النار أكتر». لحظات مرعبة عاشها الشاب الصغير، انتهت بفقدانه الوعي، ليجد نفسه لاحقًا داخل أحد المستشفيات يصارع من أجل البقاء.

معركة طويلة مع الألم

لم تكن رحلة العلاج سهلة على الإطلاق. يؤكد إبراهيم، البالغ من العمر 15 عامًا، أن حالته الصحية كانت في غاية الخطورة عند دخوله المستشفى، حيث كان يتلقى كميات كبيرة من المحاليل يوميًا، ويخضع لعمليات جراحية متكررة. ويقول: «كنت باخد حوالي 40 محلول في اليوم، وكل يومين عملية، وعدد العمليات عدى الـ45 عملية». أرقام تعكس حجم المعاناة التي عاشها جسد صغير لم يحتمل هذا الكم من الألم.

فقدان الأمل.. ثم التمسك بالحياة

وسط هذه الظروف القاسية، سيطر اليأس على إبراهيم، خاصة بعد دخوله في مرحلة الاعتماد على أجهزة التنفس الصناعي. يوضح قائلاً: «كنت فاقد الأمل إني أخف، وحاسس إن حياتي خلاص انتهت». استمرت رحلة العلاج نحو 40 يومًا، عاش خلالها على المسكنات، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى أهل مصر. وهناك، لم يكن يتوقع سوى الأسوأ، مؤمنًا داخليًا أنه لن يخرج حيًا.

إنجاز طبي يعيد الأمل

لكن القدر كان يحمل مفاجأة مختلفة. في مستشفى أهل مصر، خضع إبراهيم لأول عملية زراعة جلد طبيعي من نوعها في مصر، في إنجاز طبي غير مسبوق. لحظة إبلاغه بنجاح العملية كانت فارقة في حياته، حيث قال بتأثر: «مصدقتش نفسي لما الدكاترة قالولي العملية نجحت وإني هخرج». فرحة لا توصف، ودموع امتزجت بالابتسامة، لتؤكد أن المستحيل قد يتحقق بالإرادة والعلم.

رسالة إنسانية تتجاوز الألم

قصة إبراهيم لم تعد مجرد حكاية شفاء، بل تحولت إلى رسالة أمل لكل من يمر بتجربة قاسية. نجاح العملية لم يُنقذ حياته فقط، بل أعاد الثقة في قدرات الأطباء المصريين، وأكد أن الإنسانية ما زالت حاضرة بقوة داخل غرف العمليات.

وفي الختام، يبقى مشهد احتفال الأطباء بإبراهيم شاهدًا حيًا على أن وراء كل نجاح طبي قصة إنسان، وأن الأمل قد يولد من رحم الألم، ليمنح الحياة فرصة جديدة لمن ظنّ يومًا أنها انتهت.

مستشفى أهل مصر جلد النيران حروق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة

موعد صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا بعد تقديم الصرف قبل رمضان

موعد صرف مرتبات فبراير 2026 رسميا بعد تقديم الصرف مع بداية رمضان

امام عاشور

استبعاد من كأس العالم.. منتخب مصر يرد لأول مرة على خبر تهديد إمام عاشور

البلوجر روح

القصة الكاملة لأزمة البلوجر روح من الشهرة لمحاولة إنهاء حياتها

تشييع جثمان العروسه

حزن وانهيار الأب.. أهالي المنيا يشيعون جثمان عروس بني مزار

وفاة عريس بني مزار

لحق بعروسته.. وفاة عريس المنيا في حادث انقلاب سيارة الزفاف ببني مزار

زيزو

صدمة في الأهلي بسبب زيزو.. وتوروب في ورطة

عروس بني مزار المتوفيه

الصورة الأولى لعروس المنيا المتوفية بحادث انقلاب سيارة زفافها

ترشيحاتنا

دار الإفتاء تعلن موعد استطلاع هلال رمضان وبثّ مراسم الإعلان على الهواء مباشرة

دار الإفتاء تعلن موعد استطلاع هلال رمضان وبثّ مراسم الإعلان على الهواء مباشرة

الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم

بوابة الأزهر الإلكترونية .. استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم

بالصور

نيو ستارت.. مخاوف من عودة سباق التسلح النووي من جديد

اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية
اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية
اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية

فيديو

الطالب إبراهيم

بعد 45 عملية جراحية وحروق تجاوزت 75%.. طفل يستعيد الحياة بنجاح أول زراعة جلد في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد