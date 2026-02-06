مصر: ندعم جهود تركيا والسعودية وقطر لخفض التصعيد بشأن ملف إيران النووي

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بأن مصر تعرب عن دعمها الكامل لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في مسقط.

وتثمن مصر، جهود قطر وتركيا وعمان والسعودية وباكستان في الملف النووي الإيراني.



وأكدت مصر دعمها لـ الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والتوصل لتسوية سلمية ومستدامة للملف النووي الإيراني، ومصر تؤكد ضرورة تهيئة مناخ يسمح بالتوصل إلى اتفاق مستدام في أسرع وقت ممكن ويجنب المنطقة مخاطر التصعيد العسكري.

وتشدد مصر، على أن الحوار والتفاوض هما السبيلان الوحيدان للتعامل مع الملف النووي الإيراني، وتثمن الجهود البناءة التي بذلتها كل من قطر وتركيا وسلطنة عمان والسعودية وباكستان في الملف النووي الإيراني.

وأعرب مصر عن أملها في أن تفضي هذه المساعي الصادقة إلى تحقيق اختراق إيجابي يسهم في تعزيز فرص الاستقرار والسلام في المنطقة، وتؤكد مصر ضرورة تعزيز المجتمع الدولي لجهوده في التعامل مع مخاطر عدم الانتشار النووي في المنطقة بشكل متكامل.



