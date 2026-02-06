قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

خطيب المسجد الحرام: القناعة كنز لا يفنى والرضا مال لا ينفد.. والخير في 3 أمور

خطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد
خطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد
محمد صبري عبد الرحيم

قال إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، إن الخير في ثلاث: الفقه في الدين، والزهد في الدنيا، والبصر في العيوب، وأن الكمال في أربع: في الديانة، والأمانة، والصيانة، والرزانة، وإذا عملت فلا تستصغر عملك، فإنك لا تدري ما الذي يدخلك الجنة.

الصلاح الإنساني


وقال في خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم من المسجد الحرام: إن الصلاح الإنساني ينبع من أعماق النفوس، ومن القلوب التي في الصدور، تزكو القلوب بالإيمان وأنوار القرآن، وتتطهر النفوس بالطيب من القول، والصالح من العمل، والحسن من الخلق.

القلب مصدر النعيم


وأضاف أن القلب هو مصدر النعيم الأكبر في الدنيا إذا خالطته بشاشة الإيمان، نعيم يغني عن كل نعيم، حتى قال بعض السلف: "إنه لتمر بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب".


وأوضح الشيخ صالح بن حميد، أن المسلمين في عباداتهم يجمعون بين تحقيق العبودية لله وتوحيده والإخلاص له، وبين شهود المنافع وابتغاء فضل الله، ومن هذه المنطلقات والبواعث، ومن هذه الحكم والأحكام، والربط بين الدين والدنيا، وعمل القلب وعمارة الأرض، يستبين طريق الترقي في مدارج الكمال المنشود، وروافد الطهر المبتغى الذي يحفظ الحياة ويصونها، ويربي النفس ويعلي قدرها، وينشر الطمأنينة، ويحقق الرضا.

الزهد في الدنيا


وبيّن أن الزهد في الدنيا يكون في ستة أشياء: النفس، والناس، والصورة، والمال، والرئاسة، وكل ما دون الله عز وجل، وقد قيل للإمام أحمد: أيكون الرجل زاهدًا ومعه ألف دينار؟ قال: نعم، على ألا يفرح إذا زادت، ولا يحزن إذا نقصت، وقال رحمه الله: "ولقد كان الصحابة أزهد الأمة مع ما عندهم من الأموال".


وأشار إلى أن من حقق اليقين وثق بالله في أموره كلها، ورضي بتدبيره، ولم يتعلق بمخلوق، وطلب الدنيا بأسبابها المشروعة، ومن رُزق اليقين لم يُرضِ الناس بسخط الله، ولم يحمدهم على رزق الله، ولم يذمهم على ما لم يؤته الله، ومن رُزق اليقين يعلم أن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا ترده كراهية كاره، فكفى باليقين غنى، ومن غني قلبه غنيت يداه، ومن افتقر قلبه لم ينفعه غناه.

القناعة كنز لا يفنى والرضا مال لا ينفد،


وأكد أن القناعة لا تمنع ما كتب، والحرص والطمع لا يجلبان ما حُجب، فما أصابك لم يكن ليُخطئك، وما أخطأك لم يكن ليُصيبك، وليخلُ قلبك مما خلَت منه يداك، ومن اعتمد على الله كفاه، ومن سأله أعطاه، ومن استغنى به أغناه، فالقناعة كنز لا يفنى، والرضا مال لا ينفد، وقليل يكفي خير من كثير يُلهي، والبر لا يبلى، والإثم لا يُنسى، والديّان لا يموت، وكمال الرجل أن يستوي قلبه في المنع والعطاء، والقوة والضعف، والعز والذل.


ونوّه إلى أن أطول الناس غمًا الحسود، وأهنؤهم عيشًا القنوع، والحر الكريم يخرج من الدنيا قبل أن يخرج منها، وطول الأمل يُنسي الآخرة، وإذا سألت عن البركة وصالح الثمرة، أو سألت عن ضياع الحقوق وانتشار الفسوق، فانظر في الناس، وافحص في القناعة، وسلامة الصدر، وترك ما يريب، وتجنب ما يعيب، والاشتغال بما يعني، والكف عما لا يعني.

خطبة الجمعة المسجد الحرام الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد خطيب المسجد الحرام خطبة الجمعة

