قرعة نصف نهائي كأس الملك.. موعد مواجهة برشلونة وأتليتكو مدريد

أسفرت قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا التي أُجريت اليوم الجمعة، عن صدام ناري مرتقب يجمع بين برشلونة وأتلتيكو مدريد.



وتعد هذه المواجهة بمثابة نهائي مبكر بين اثنين من أكبر المرشحين لنيل اللقب، حيث ستُقام التصفيات بنظام الذهاب والإياب في واحدة من كلاسيكيات الكرة الإسبانية المثيرة.



وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية فإن بحسب تقويم البطولة ستُقام مباريات الذهاب أحد يومي 10 و11 فبراير الجاري بينما تُجرى مباريات الإياب في 3 أو 4 مارس المقبل.



ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد الإسباني عن المواعيد النهائية والساعات الرسمية في وقت لاحق، مع التأكيد على أن برشلونة سيخوض مباراة الإياب الحاسمة على ملعبه.