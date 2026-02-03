تشكيل برشلونة أمام ألباسيتي في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

أعلن الألماني هانزي فليك المدير الفني لبرشلونة التشكيل الرسم لفريقه استعدادًا لمواجهة مضيفه ألباسيتي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب كارلوس بلمونتي، ضمن منافسات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 2025-2026.





وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:-

حراسة المرمى: جارسيا

الدفاع: كانسيلو – أراوخو – مارتن – جارسيا

الوسط: داني أولمو – فرينكي دي يونج – بيرنال

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي – لامين يامال – ماركوس راشفورد

وكان برشلونة قد بلغ هذا الدور بعد فوزه على راسينج سانتاندير بهدفين دون رد في دور الـ16، بينما صنع ألباسيتي بعدما أقصى ريال مدريد بنتيجة 3-2 في مباراة تاريخية.