الخميس.. مجلة علاء الدين تدشن حواراً وطنياً لتوعية النشء بمخاطر الإعلام الرقمي

تنظم مجلة علاء الدين ندوة موسعة تحت عنوان: "النشء.. ومبادرة الرئيس للاستخدام المسؤول لأدوات العالم الرقمي"، وذلك بعد غد الخميس 5 فبراير الواحدة ظهرا بقاعة "تقلا" بمبنى إصدارات مؤسسة الأهرام، بمشاركة نخبة من رموز الإعلام وخبراء التكنولوجيا، بهدف وضع استراتيجية وطنية لحماية عقول الجيل الجديد من تحديات الفضاء الرقمي.

وتستعرض الندوة رؤى متكاملة بمشاركة خبيرة الإعلام الدكتورة منى الحديدى صاحبة مبادرة بلاشاشات والإذاعية القديرة إيناس جوهر، عضو اللجنة العليا لتطوير الإعلام والمهندس زياد عبد التواب خبير تكنولوجيا المعلومات، عضو المجلس الأعلى للثقافة حيث يناقش المشاركون التأثيرات العميقة لإعلام الإنترنت على سلوكيات النشء، مع تقديم حلول عملية لاستثمار التكنولوجيا في مجالات الإبداع والتعلم، بدلاً من الانسياق وراء المحتويات المضللة أو الضارة بسلامتهم النفسية والفكرية.

يدير اللقاء الكاتب الصحفي حسين الزناتي، رئيس تحرير مجلة علاء الدين الذى أكد أن هذه الندوة تأتي تجسيدًا لرؤية القيادة السياسية في بناء مواطن مصري واعٍ بمستقبل بلده، قائلًا:

"إن معركتنا الحقيقية اليوم هي معركة وعي، والنشء هم الوقود الحقيقي للمستقبل؛ لذا نسعى من خلال هذه الفعالية إلى تمكين أطفالنا من مهارات النقد الرقمي، ليكونوا قادرين على التمييز بين الغث والثمين في عالم الإنترنت، محولين الشاشة من مجرد وسيلة ترفيه إلى نافذة للتطوير والبناء الوطني".