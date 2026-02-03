سفارة فلسطين تشارك في حفل ختام معرض القاهرة الدولي للكتاب

شهدت دولة فلسطين ، فعاليات حفل ختام معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته السابعة والخمسين ، حيث حضر المستشار الثقافي لسفارة فلسطين بمصر ناجي الناجي توزيع جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية في نسختها الأولى، وتكريم الرعاة، إلى جانب مراسم تسليم وتسلم ضيف الشرف للدورة المقبلة .

جدير بالذكر أن مشاركة دولة فلسطين في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب "الدورة٥٧" هي الأضخم في تاريخه؛ فقد حرصت سفارة فلسطين بمصر على تنظيم فعاليات ثقافية وفكرية بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات المصرية الرسمية والأهلية وجموع المثقفين والمبدعين والفنانين الفلسطينيين والعرب ، وذلك داخل أروقة المعرض وفي عدد من المؤسسات الثقافية المصرية، وكذلك في مقر المركز الثقافي التابع للسفارة الفلسطينية بالقاهرة.

وقد أمّ الجناح الرسمي لدولة فلسطين الزوار من مختلف الجنسيات للإعراب عن تضامنهم ومساندتهم ووقوفهم صفاً إلى عدالة الحقوق الفلسطينية، واستضاف الجناح عددًا من الكُتّاب الفلسطينيين لتوقيع إصداراتهم الجديدة، كما استقبل الجناح عددًا من الحكّائين الفلسطينيين الذين نقلوا الحكاية الشفوية الفلسطينية إلى جمهور المعرض.

وعلى صعيد المشاركة في البرنامج الثقافي والفني للمعرض ، فقد شارك سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، دياب اللوح، في ندوة «غزة ما بعد الحرب.. رؤية متكاملة لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة» ،وكذلك شارك

المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين في مصر ناجي الناجي، في ندوة بعنوان «دور العمل الثقافي والقوى الناعمة في مناصرة القضية الفلسطينية»، وحرصت السفارة على المشاركة في البرنامج الفني حيث قدمت فرقة الفالوجا للفنون الشعبية الفلسطينية لوحات تراثية من الفلكلور الشعبي الفلسطيني على المسرح الكبير .

وشهد المعرض حفلات توقيع للشعراء والأدباء والكتاب الفلسطينيين ، وكان أبرزها "حروف ناجية "لمروة النجار،"ظلال الناجي" لمحمد ناجي ،" معاصر السمسم" لسارة الشماس ، وأحلام بشارات، واسراء الجفري ، وسهر الدغمة ، وسما المصري، وأحمد أبو ريدة ، وأسماء النجار، وشارك بالندوات الفكرية والأمسيات الشعرية الأديب الدكتور المتوكل طه، وابتسام ابو سعدة ، ولين الوعري ، وماهر المقوسي.

وعلى صعيد برنامج الفعاليات الثقافية والفكرية مع المؤسسات والهيئات الثقافية المصرية ، نظمت السفارة ثلاث أمسيات ثقافية في أتيليه العرب للثقافة والفنون بجاليري ضي ؛ شارك فيها الشعراء مهيب البرغوثي، ابتسام أبو سعدة، فاتنة الغرة ، ماهر المقوسي ،هند جودة ، والكاتب المحرر أسامة الأشقر، وكذلك عقد بيت الشعر العربي – بيت الست وسيلة، ثلاث أمسيات شعرية شارك فيها الشعراء الفلسطينيون المتوكل طه ، وعامر بدران ، وفاتنة الغرة.

كما نظمت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة برنامجًا ثقافيًا شاملًا في المركز الثقافي للسفارة، تضمن لقاءات مع الكتاب الفلسطينيين المشاركين في فعاليات المعرض ، وكذلك عقدت السفارة على مدار يومين فعاليات الدورة الرابعة من صالون فلسطين الثقافي في مقر المركز الثقافي الفلسطيني بسفارة دولة فلسطين في جمهورية مصر العربية؛ شهدت توقيع موسوعة «التجربة الأدبية في فلسطين» للناقد الدكتور المؤرخ محمد البوجي ، ومشاركة الشاعر رائد قديح الحديث حول الإصدارات الفلسطينية في المعرض، ولقاء فكري مع الكاتبة رولا غانم ، وقراءات شعرية ونثرية «من وإلى غزة»، شارك فيها هبة الآغا، ومريم الخطيب، وفهد شهاب، ومنة بشير، وخليل حسونة، ولين الوعري ، كما شارك في اليوم الثقافي الثاني، الكاتب المحرر ناصر أبو سرور، والناقد السينمائي يوسف الشايب، وعدد من القراءات الشعرية لكتاب من قطاع غزة، قدمها كل من د. محمود بركة، ودينا حبوب، ود. محمد جودة، ود. عبد الهادي بركة، وسما المصري، إلى جانب مشاركة الطفلة المبدعة إيلين أسامة زيدان.

وحرصت السفارة على تسليط الضوء على أبعاد التجربة الأدبية للأسرى المحررين المتواجدين في مصر فاستضافت كل من الكاتب أسامة الأشقر ، والكاتب باسم خندقجي ، والكاتب ناصر أبو سرور .

وأعرب المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين بالقاهرة ناجي الناجي عن شكره وتقديره لدور الشقيقة الكبرى مصر بكافة مكوناتها الرسمية والفكرية، خاصة وزارتي الخارجية والثقافة المصرية والهيئة العامة للكتاب ، وبيت الشعر العربي ومؤسسة أتيليه العرب للثقافة والفنون لدعمهم الكبير من أجل توطيد أواصر العلاقة بين البلدين الشقيقيين من خلال الفعل الثقافي وترسيخ دور القوى الناعمة وتعميد جسور الثقافة والتي تعد رافدا هاما وأساسيا في تشكيل وعي الشعوب وترسيخ الهوية الوطنية ، وموجها الشكر أيضا إلى جموع الكتاب والمبدعين والمثقفين الفلسطينيين لجهودهم الملموسة وتعاونهم من أجل إعلاء اسم فلسطين عاليا في المحافل الفكرية والثقافية الدولية .