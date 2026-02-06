الرقابة المالية: عدد عملاء التمويل الاستهلاكي يقترب من 11 مليون عميل

ارتفع عدد عملاء التمويل الاستهلاكي بنسبة 186.8%، خلال ال11 شهر الأولى من العام 2025.

وكشفت هيئة الرقابة المالية في أحدث تقرير صادر عنها حول الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر والذي حصل “صدى البلد” على نسخة منه، أن عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2025، وصل إلى 10.7 مليون عميل مقابل 3.7 مليون عميل خلال نفس الفترة من العام السابق له بنمو 186.8%.

تمويلات التمويل الاستهلاكي

وصعدت حجم التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي لنحو 87.2 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2025، مقارنة بـ55 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024 بمعدل زيادة 58.4%.

السيارات والمركبات في المقدمة

تصدر شراء الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية ، السلع المشتراه من خلال شركات التمويل الاستهلاكي في مصر خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2025، بنسبة 19.6 % من إجمالي قيمة التمويلات ثم السيارات والمركبات، بنسبة 17.7%، تليها الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنسبة 15.7% السلع الاستهلاكية من خلال كارت التمويل بنسبة 13.8%، ثم هواتف محمولة بنسبة 5.3%.

ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة هيئة الرقابة المالية طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2020.