اقتصاد

87 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال 11 أشهر

صورة تعبيرية
علياء فوزى

زدات قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي بنسبة 58.4 % خلال الـ 11 شهر الأولى من العام 2025 الفترة بين (يناير حتى نوفمبر 2025).

قيمة التمويلات

كشفت هيئة الرقابة المالية في أحدث تقرير صادر عنها حول الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر خلال الـ 11 شهر الأولي من العام 2025، حصل “صدى البلد” على نسخة منه، أن حجم التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي ارتفع لنحو 87.2 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2025، مقارنة بـ55 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024 بمعدل زيادة 58.4%. 

 عدد عملاء التمويل الاستهلاكي

ووصل عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر  2025، إلى 10.7 مليون عميل مقابل 3.7 مليون عميل خلال نفس الفترة من العام السابق له بنمو 186.8%.

السيارات والمركبات في المقدمة

تصدر شراء الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية ، السلع المشتراه من خلال شركات التمويل الاستهلاكي في مصر خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2025، بنسبة 19.6 % من إجمالي قيمة التمويلات ثم السيارات والمركبات، بنسبة 17.7%، تليها الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنسبة 15.7% السلع الاستهلاكية من خلال كارت التمويل بنسبة 13.8%، ثم هواتف محمولة بنسبة 5.3%.

حجم نشاط التمويل الاستهلاكي خلال 2024

وكشفت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء نشاط التمويل الاستهلاكي خلال العام 2024 مسجلة 61.3 مليار جنيه، مقارنة 47.3 مليار جنيه خلال عام 2023، بمعدل نمو 29.5%.

ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة هيئة الرقابة المالية طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2020.

الرقابة المالية التمويل الاستهلاكي عملاء التمويل الاستهلاكي الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية السيارات والمركبات السلع الاستهلاكية

